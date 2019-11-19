الاستيطان الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي

كتبت: مرام نصار

عاش اليهود في أوربا في أحياء بعيدة عن المجتمع تسمى (الجيتو)، وكان إختلاطهم بالعالم الخارجي قليل، ومع ظهور حركات الإصلاح الديني علي يد (مارتن لوثر) أقترح أصحاب المذهب البروتستانتي الجديد، إخرج اليهود من أوربا وباقي أنحاء العالم، ولم شملهم في فلسطين على اعتبارهم شعب الله المختار ووطنهم المقدس هو فلسطين.

وبعد اشتعال فتيل الحرب العالمية الأولى أنقلبت موازن الحرب، وأوشكت برطانيا على السقوط، مما جعلها بحاجة للحركة الصهيونية، فتم عقد صفقة بين الطرفين، ملخصها إدخال أمريكا الحرب إلى جانب الدول الحلفاء، مقابل اعتبار فلسطين وطن قومي لليهود.

بعد إنتهاء الحرب بانتصار دول الحلفاء، أعلنت برطانيا نفسها منتدبة على فلسطين، دون الألتفات لحق الفلسطينين باختيار الدولة المنتدبة، مخالفة بذلك المادة (22) من صك عصبة الأمم التي اعتبرت رغبة الشعوب الواقعة تحت الانتداب هي الإساس في اختيار الدولة المنتدبة.

ومع وقوع فلسطين تحت قبضة الاستعمار البريطاني في سنة 1917، وهي السنة التي أُذيع فيها "إعلان بلفور" (2/11/1917) الذي ينص على السعي لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وفي تلك الفترة، استولى اليهود خلال تلك الفترة الممتدة من(1917-1948)على مساحات أخرى تقدر بمليون و380 ألف دونم.

ووصل مجموع مساحة الأرض التي استولى عليها اليهود بمختلف الطرق حتى عام 1948 إلى حوالي مليون و 800 ألف دونم أي 6.67% من مساحة فلسطين، أقاموا عليها 291 مستوطنة، وقد أعطى قرار الأمم المتحدة 181 بتقسيم فلسطين والصادر في 29 نوفمبر 1947 اليهود نحو 54%، بينما أعطى العرب نحو 45%، وجعل منطقة القدس منطقة تحت إشراف دولي على 1% من أرض فلسطين.

وخلال حرب فلسطين 1948 تمكنت القوات اليهودية من احتلال نحو 77% من أرض فلسطين 20770كم2، ولم يبق من فلسطين سوى الضفة الغربية 5876 كم2، وقطاع غزة 363كم2، وبنى اليهود مستعمرات جديدة في الأرض المحتلة سنة 1948 حتى بلغت 756 مستعمرة سنة 1985، ولم يبق تحت تصرف أبناء فلسطين العرب في الأرض المحتلة سنة 1948 سوى نحو 4% من الأرض.

وفي يونيو 1967 تمكن الكيان الصهيوني من احتلال باقي فلسطين (الضفة الغربية وغزة)، وقد واصل اليهود سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأرض فأعلنوا ضم منطقة القدس الشرقية (حيث المسجد الأقصى) ضماً أبدياً للكيان الصهيوني، وأعدوا مشروعاً كبيراً لإنشاء القدس الكبرى بحث تغطي 20% من أرض الضفة الغربية.

تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بالإضافة إلي نقل سكان دولة الاحتلال إلي الإقليم المحتل مناقضة لكل المبادئ والاتفاقيات الدولية ومنها لائحة لاهاي 1907 واتفاقيات جنيفالرابعة لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، كما هي مناقضة لميثاق حقوق الانسان الصادر عام 1948، بجانب إنها مخالفة للقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات ووقفه وتفكيكها في المناطق المحتلة .

قبل الخوض في القوانين الدولية علينا بداية تعريف الاستيطان، فقد عرّف القانون الدولي الاستعمار بأنه: سياسة توسعية تمارسها بعض الدول في حق شعوب أقل نماءً، سيكون عليها القبول بنوع من روابط التبعية إزاء هذه الدول.

والواقع أن هذا التعريف والإقرار قائم على تناقض تام، فهي تعتبر إلحاق أرض أو احتلال دولة توسعا مشروعا، كما تُشرّع الهيمنة والإستغلال الإقتصادي لفائدة القوى الإستعمارية دون أي وجه حق إلا ما كان تحت عنوان (الأرض التي لا سيد لها) أو (الأرض الخلاء)، وهو تبرير لامكان له كون الأراضي التي تم احتلالها مأهولة.

فالبداية من اتفاقية لاهي لعام 1907 فقد نصت المادة 46 على أن (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة) كذلك المادة 55 من نفس الاتفاقية نصت على( الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة).

يتضح من هذه النصوص أن دولة الإحتلال قامت بخرق هذه الاتفاقية، عندما سرقت ممتلكات الفلسطينين المهجرين قسرا من اراضيهم عام ال 1948 وعام 1967، واستوطن رعايا دولة الاحتلال فيها بدلا من الحفاظ على هذه الممتلكات حتى عودة الاجئين وفق نص هذه الاتفاقية.

مرورا باتفاقية جينف لعام 1949 فقد نصت المادة 49 على (لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها).

كذلك المادة (53) التي نصت على(لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل)، ونصت المادة 33 “…. السلب محظور …”

ومافعلته اسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو على نقيض هذه النصوص بشكل واضح، فعاثت في الأرض فسادا في كل الوسائل، فقامت بتوطين رعاياها في ممتلكات الفلسطينين و دمرت ماتبقى من أراضي الفلسطينين.

وقد أدان مجلس الأمن الدولي في خمسة قرارات والجمعية العامة للأمم المتحدة في خمسة عشر قراراً سياسة إسرائيل في الاستيطان، واستنكرت عدم التزامها بالقوانين الدولية.

وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية لإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس. ومنذ عام 1967 وحتى اليوم صدرت قرارات بهذا الخصوص أهمها:

أ‌. قرارات مجلس الأمن:

- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.

- القرار رقم 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان، حتى في القدس، وبعدم الاعتراف بضمها.

- القرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.

- القرار رقم 478 لسنة 1980م.

ب‌. قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، الذي طالبت فيه إسرائيل بالكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأقاليم العربية المحتلة).

2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل، أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة، وعن تأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل أقسام من سكان أجانب إلى الأراضي المحتلة.



3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة، أو تركيبها السكاني، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة، وإنشاء المستوطنات، ونقل السكان إليها.



5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/9751، والمكون من أربعة أقسام، وقد أدانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقاً أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، لا صحة لها قانوناً، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة، لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.



يتضح من هذه النصوص أن اسرائيل ضربت بعرض الحائط كافة المواثيق والقرارات الدولية جمعاء، ولم تلتفت سوى لنصوص التي تصب في صالح الكيان الاسرائيلي،