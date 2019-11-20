محدث | شهيدان في سوريا.. والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ "اسرائيلية" في ريف دمشق الجنوبي

وطن- وكالات: استشهد سوريان وأصيب آخران، في قصف للاحتلال، استهدف فجر اليوم الأربعاء، مواقع عسكرية في العاصمة السورية دمشق، لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب وكالة الانباء السورية "سانا"، فإنه "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم قام طيران الاحتلال من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ وعلى الفور تصدت منظومات الدفاع الجوي للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها".

وذكرت أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أصابت منزلاً في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن تدمير المنزل واستشهاد شخصين وإصابة عدد آخر بجروح.

وأفادت "سانا" بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري أسقطت عدة صواريخ "إسرائيلية" في سماء ريف دمشق الجنوبي.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن طيران الاحتلال استهدف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، وتمكن الدفاع الجوي السوري من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.

في حين ما يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان، بحسب "سانا".

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن أصوات انفجارات قوية سُمعت في كل أنحاء دمشق، ورأى السكان مضادات الصواريخ في سماء المدينة.