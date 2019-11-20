مقتل جنديين أمريكيين بتحطم مروحية في أفغانستان

وطن: أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، مقتل إثنين من جنوده بتحطم مروحية في أفغانستان.

وقال الجيش في بيان إن "سبب التحطم قيد التحقيق، لكن التقارير الأولية لا تشير إلى أنه نجم عن نيران العدو".

وفي وقت لاحق أوضح مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن المروحية التي تحطمت هجومية ومن طراز "AH-64 Apache Attack"، مشيرا إلى أنها اصطدمت بقمة جبل في ولاية لوغار، شرقي أفغانستان.

وتبنت حركة طالبان، إسقاط طائرة امريكية جنوبي كابل، عن اعتراف الجيش الامركي بمقتل جنديين بتحطم الطائرة.

ولقي حتى الآن أكثر من 2400 من أفراد القوات الأمريكية مصرعهم في أفغانستان منذ أكتوبر 2001، تاريخ بدء غزو حلف شمال الأطلسي (الناتو) لهذا البلد".