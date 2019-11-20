نتنياهو يعطي "الضوء الأخضر" لبدء إجراءات ضم غور الأردن

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وافق على تفعيل مشروع القانون حول ضم غور الأردن.

وأكدت شارين هاسكل، عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، التي قدمت مشروع القانون، إن "القانون يحظى بالدعم الكامل من رئيس الوزراء"، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية أمس الثلاثاء عن عضو الكنيست عن حزب (الليكود) شيرن هسيخيل قولها: إن "نتنياهو أعطاها الضوء الأخضر للسعي قدماً نحو عرض القانون على الكنيست الأسبوع المقبل"، معربة عن أملها بأن لا يحبط تحالف "أبيض- أزرق" المشروع.

وأضافت هسيخل أن "الأجواء مواتية لضم الأغوار وذلك على ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أن مستوطنات الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي وعلى ضوء الفرصة السانحة للقيام بخطوات كبيرة"، على حد تعبيرها.

يأتي ذلك بعد عدة أسابيع من إعلان نتنياهو قبيل الانتخابات الأخيرة عن نيته طرح مسألة ضم الأغوار بعد تشكيله لحكومة جديدة.