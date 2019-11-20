غانتس رفض مقترح نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "لسوء الحظ، بيني غانتس، رفض الليلة الماضية، قبول مقترح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضاف نتنياهو في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "مقترح الرئيس ريفيلين، ينص على أن أكون أنا أول من يتناوب على رئاسة الوزراء في حكومة وحدة".

وأشار إلى أنه على أفيغدور ليبرمان، أن يقرر كما وعد، بدعم من لم يرفض المقترح.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن أي تقدم لم يتحقق خلال الاجتماع الذي جمع الليلة الماضية رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس ورئيس الليكود بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة.