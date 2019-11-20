رئيس بلدية بيت لحم: مذود الطفل يسوع سيعاد لبيت لحم نهاية الشهر الجاري بناء على طلب الرئيس

بيت لحم- وطن: كشف رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان عن موافقة بابا الفاتيكان على اعادة مذود الطفل يسوع الى بيت لحم وتسليمه لحراسة الاراضي المقدسة، حيث جاءت هذه الموافقة بإعادته بناء على طلب الرئيس محمود عباس ابو مازن حيث سيتم ادخاله يوم السبت القادم الموافق الثلاثين من الشهر الجاري.

وقال سلمان، ان هذه الموافقة بإعادته تمثل حدثا تاريخيا مهما حيث ستتم اعادة المذود خلال استقبال حارس الاراضي المقدسة بمناسبة الاعلان عن بدء الاختفالات بالاعياد الميلادية المجيدة لهذا العام.

واكد سلمان ان هذا الحدث يحمل اهمية دينية وتاريخية حيث سيشكل المذود الخقيقي للسيد المسيح عليه السلام نقطة جذب ديني وسياحي مشددا على اهمية المشاركة الشعبية بالاستقبال الذي يحمل في ثناياه هذا الحدث المهم والتاريخي لبيت لحم.

وشدد سلمان على ان كافة تفاصيل الحدث ستعلن في الايام المقبلة مشددا على اهمية هذا الحدث الذي يتزامن مع بدء الاحتفالات بالعيد المجيد.

وشدد سلمان على ان بيت لحم تجري استعداداتها على قدم وساق لانهاء الاستعدادات للاحتفال بالاعياد النيلادية ونقل رسالة بيت لحم الى العالم اجمع.

(PNN)