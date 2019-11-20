وزير داخلية الاحتلال يقرر إغلاق مكاتب "تلفزيون فلسطين" و"التربية والتعليم" و "المركز الصحي العربي" بالقدس

وطن: قرر وزير داخلية الاحتلال جلعاد أردان، الأربعاء، إغلاق عدة مكاتب ومقرات بالقدس المحتلة، أحدها تابع لشركة الأرز للإنتاج التلفزيوني، التي تقدم خدمات لتفزيون فلسطين، والآخر تابع لوزارة التربية والتعليم بالقدس، فيما اغلقت مقر المركز الصحي العربي.

وجرى تعليق القرارات، صباح الأربعاء، على مقر المكاتب، حيث يقضي بإغلاقها، ومنعها من العمل، كما تم تسليم استدعاء للتحقيق لمراسلة تلفزيون فلسطين في القدس كريستين ريناوي.

وقال شهود عيان، إن شرطة ومخابرات الاحتلال، داهمت أيضا المركز الصحي العربي في شارع السلطان سليمان في القدس، وصادرت ملفات منه، دون توضيح الأسباب.

وبينت شركة الأرز أن مخابرات الاحتلال معززة بقوات الشرطة وحرس الحدود، قامت صباح هذا اليوم، بإغلاق مكاتب شركة الأرز للإنتاج، الواقعة في حي الصوانة في القدس المحتلة، بدعوى منح خدمات البث لتلفزيون فلسطين، لافتة إلى أن القوات قامت بعد دخول المكاتب بإلصاق أمر موقع من جلعاد أردان يقضي بإغلاق المكاتب والأستوديو.

كما احتجزت تلك القوات الصحفي ايمن ابو رموز واقتادته الى مركز الشرطة في المسكوبية للتحقيق معه، وقامت باستدعاء نزار يونس مدير عام الشركة للتحقيق معه في المسكوبية .

واعتبرت الشركة الإجراء الإسرائيلي مساً بحق الإعلام وحريته بما يخالف الأنظمة والمواثيق الدولية.

وكانت سلطات الاحتلال قد صعّدت من ممارساتها في القدس منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.