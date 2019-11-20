أسماء سلامة تكتب لوطن: أعطونا الطفولة

من ذاكرة الطفولة التي لا تنسى، الأغنية التي غنتها الطفلة ( آنذاك ) ريمي بندلي في عام 1984 مطالبة العالم بإعطاء الأطفال الطفولة والسلام ،، وبعد مرور كل تلك الأعوام على مطالبة الطفلة اللبنانية التي عانت وأبناء جيلها من ويلات الحرب اللبنانية، وفي هذا اليوم بالذات والذي يصادف يوم الطفل العالمي، بدل أن يتغير الحال إلى الأحسن ويعطى الأطفال الطفولة والسلام، انتقلت المأساة إلى أطفال العديد من البلدان العربية ، أطفال فلسطين الذين حطموا كافة الأرقام في البقاء تحت الاحتلال إلى الآن ، أطفال العراق وسوريا واليمن وليبيا، الحروب التي تبيد طفولتهم، وليس واقع الحال أفضل في باقي الدول العربية، التي يملأ الأطفال المتسولون شوارعها .

حقوق الأطفال في طفولتهم والتي كفلتها المواثيق الدولية ، لم ينعموا بالحصول عليها ، وباتت كافة هذه المواثيق مجرد حبر على ورق .مجرد شعارات تردد في الإعلام وتستخدم لاستدرار العواطف ، ولكن ما يحصل على أرض الواقع أبشع من أن تتصوره نفس بشرية .

أطفال يستخدمون كمحاربين ، بالكاد يستطيع الواحد منهم حمل السلاح ، يزج بهم في أتون الحروب كدروع بشرية ، أيعي هؤلاء الأطفال أنهم يحاربون أم أنهم ينظرون للأمر على أنه مجرد لعبة يتسلون بها.

أطفال يتم اختطافهم للاتجار بأعضائهم ويلقى ما تبقى من أجسادهم على قارعة الطريق، وأطفال امتهنوا التسول وسيلة للبقاء على قيد الحياة، في حين تستغلهم عصابات التسول لجمع الثروات، ويتم استغلالهم في الترويج وتوزيع المخدرات أيضاً.

بنات يتم رميهن في البيوت كخدم، تخدم (أسيادها) وتساعد في تقديم طلبات من هم في سنها، ترى كيف يعيشون هم وكيف تدفن هي حية.

تمارس كافة هذه الجرائم بحق الطفولة في العديد من بلدان العالم ، وأختص بالحديث عن العالم العربي ، وأزيد تحديداً بالحديث عن فلسطين .. المتفردة بين جميع الدول ، في انتهاك حقوق الأطفال ليتعدى الأمر التشرد والتسول والتجارة بالأعضاء ، إلى الاستهداف من قبل الاحتلال، فيسقط العديد منهم شهداء كل عام، ويقبع المئات منهم خلف قضبان السجون . يخضعون لأقسى أنواع التحقيق ، والتنكيل والتعذيب ، يرصدهم جنود الاحتلال أثناء ذهابهم وعودتهم من مدارسهم ،، فهل يتبقى من طفولتهم أي شيء؟

الأطفال الذين من المفترض أن يقضوا هذه الفترة في الدراسة واللعب والرحلات ، يكتشفون العالم ليبنوا شخصياتهم الناضجة مستقبلاً ويكونوا عناصر فعالة في البناء والإنتاج .. لم يختاروا أن يتحول تفكيرهم إلى قضايا أكبر وأعمق من تلك ... بل أجبروا على أن يمارسوا دور الكبار في كثير من الأحيان .

يجد الأطفال أنفسهم في سن مبكرة مسؤولين عن عائلات كاملة ، إذا ما فقدوا الأب في سن مبكرة ، وبشكل مفاجئ ، ومن كان حسن الحظ يجد من يرعاه حتى يكبر ويؤمن له الحد الأدنى من الضروريات للعيش بكرامة ، وإلا فإن عليه التضحية بتعليمه وسنين طفولته لإعالة أسرته .. حيث تندر الجهات الراعية لمثل هذه الأسر ، وإن وجدت فإن ما تقدمه لا يكفي الاحتياجات الأساسية ، بل يعتبر مجرد مساعدة خجولة ( أفضل من العدم ) ..

نضيف إلى ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها غالية شعبنا ، فهم يعيشون ( أول بأول ) وما يأتي من دخل بالكاد يسد الضروريات ، وهو الأمر الذي ينعكس على نفسية الأطفال وبناء شخصياتهم ، يجبرون على التخلي عن الكثير من طلباتهم لأنها ( ليست من الأولويات ) فهناك الأهم بكثير منها ..

لا أريد أن أغفل عن شريحة مهمة جداً من الأطفال في فلسطين وهم أيضاً من أكثر المحرومين من حقوقهم ، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة ، الذين لا راع رسمي لشؤونهم ، وليس هناك من يمد يد العون لأسرهم في استيعابهم ودمجهم في المجتمع ، فيشكلون بدورهم ضغطاً إضافياً ( مالياً ونفسياً ) على أسرهم ، هم بحاجة للكثير ولا يجدون القليل .

فأين نحن الآن من الطفولة وحقوقها ، وأين نحن من المواثيق الدولية الخاصة بالأطفال ، ماذا نقدم لشباب المستقبل ، والأجيال القادمة . بماذا نرفدهم لنستطيع التعويل عليهم لاحقاً .

أطفالنا بحاجة لنا جميعاً ، أسر وأفراد في المجتمع ، ومؤسسات وهيئات ووزارات ، بحاجة لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لبناء أجسادهم وشخصياتهم ، فلديهم الكثير ولكنهم بحاجة لمن يساعدهم ليخرج إلى النور .

ومما تقتضيه الأمانة، فإن الطفل الفلسطيني على ضعف الإمكانيات التي يتم توفيرها له ، غلا أنه قادر على الإبداع والبروز في مختلف المسابقات العربية والإقليمية ، وقادر على ترك بصمته أينما ذهب ، لأن بداخله طاقة هائلة ، وقودها التحدي والإصرار على الفوز والتميز . وظيفتنا تغذية هذه الطاقة وتوظيفها بالطريقة المثلى للخروج بإنجازات قد يعجز أطفال العالم أجمع عن تحقيقها.

أعطوهم الطفولة ... أعطوهم السلام