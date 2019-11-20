وفاة الصحفي الفلسطيني "محمد داوود" في تركيا

وطن: توفي صحفي فلسطيني من قطاع غزة صباح يوم الأربعاء، أثناء تواجده على الأراضي التركية.

وأفاد صحفيون فلسطينيون، أنّ الصحفي محمد داوود من غزة، توفي بشكل مفاجئ أثناء تواجده على الأراضي التركية.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينين الفقيد.

وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، بدء إجراءات نقل جثمانه من تركيا إلى قطاع غزة، ليُشيّع جثمانه ويُدفن وسط أهله وأصدقائه.

وقال نقيب الصحفيين إن النقابة تقوم باتصالات مع السفير الفلسطيني في تركيا فايد مصطفى، حيث أكد أنه بدأ التنسيق لإجراءات نقل الجثمان إلى قطاع غزة.

وبيّن النقيب أن السفير سيستلم خلال ساعات التقرير الطبي وشهادة الوفاة الخاصة بالصحفي الفقيد داوود.

كما أوضح أن السفارة الفلسطينية بدأت إجراءات ترتيب سفر الجثمان، والعمل مع السفير الفلسطيني في مصر ذياب اللوح لاستقباله في مصر.

وأكد أبو بكر أن جثمان داوود سيصل خلال يومين إلى مصر حتى يتم نقله إلى الوطن، مبينًا أن "النقابة مستمرة وتتابع لحة بلحظ من أجل نقله إلى غزة".