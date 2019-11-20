غدا.. جلسة للنظر باستئناف الأسير المضرب مصعب هندي

رام الله- وطن: أفادت مؤسسة "مهجة القدس"، بأن محكمة الاحتلال العليا حددت جلسة للنظر باستئناف الأسير المضرب عن الطعام مصعب توفيق محمد هندي يوم غد الخميس.

وأوضحت مهجة القدس في بيان لها أن الأسير هندي مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (60) على التوالي، رفضًا لقرار سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري دون أن يوجه له أي اتهام.

ونقلت عن الأسير هندي قوله إن حالته الصحية صعبة للغاية، حيث يعاني من دوخة شديدة ومتواصلة، وصداع شديد جدًا، وضيق في التنفس، وعدم انتظام في دقات القلب، وآلام في جميع المفاصل، وأوجاع شديدة في الظهر، وآلام شديدة في الكلى والخواصر، وحموضة شديدة في المعدة.

وأضاف أنه لا يقوى على الوقوف أبدًا ويتحرك بواسطة كرسي متحرك، ونزول شديد في الوزن، حيث نزل وزنه إلى ثلاثين كيلو، كما أنه يشرب الماء فقط، ومقاطع للفحوصات الطبية، ولا يتناول أي مدعمات أو فيتامينات أو سكر.

وأشار إلى أن إدارة سجن "عزل نيتسان" نقلته الأحد الماضي إلى مشفى "كابلان" لإجراء فحوصات طبية إلا أنه رفض إجرائها، وأرجعته إدارة مصلحة سجون الاحتلال إلى العزل مرة أخرى، لافتاً إلى أن أحد الأطباء أعد تقريراً بخطورة وضعه الصحي.

والأسير هندي من بلدة تل قضاء مدينة نابلس، وهو متزوج وأب لطفلين، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 04/09/2019، وأعلن إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 22/09/2019، رفضًا لتحويله للاعتقال الإداري.

والأسير هندي اعتقل سابقا في سجون الاحتلال على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وآخر اعتقال له خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 31 يومًا رفضًا لاستمرار اعتقاله إداريًا، بدأ بتاريخ 14/03/2018 وعلقه بتاريخ 13/04/2018 بعد استجابة سلطات الاحتلال لتحديد سقف اعتقاله.