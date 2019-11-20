"مدى": الاحتلال يواصل تصعيد اعتداءاته ضد الحريات الإعلامية ويغلق "الأرز" ومكتب تلفزيون فلسطين بالقدس المحتلة

وطن: بعد خمسة أيام من فقدان الصحفي معاذ عمارنة عينه جراء رصاصة أطلقها عليه جندي اسرائيلي، وفي خطوة تصعيدية أخرى ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اليوم الاربعاء على إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين (الرسمي) في مدينة القدس، لستة اشهر، بعد اقتحامه.

ووفقا لمتابعات باحثة "مدى" في القدس فان قوة من شرطة ومخابرات الاحتلال الاسرائيلية اقتحمت عند حوالي التاسعة من صباح اليوم الاربعاء 20/11/2019 مكتب "شركة الأرز للخدمات الإعلامية" الكائن في حي الصوانة بمدينة القدس المحتلة، التي (شركة الارز) تقوم بتزويد تلفزيون فلسطين بالخدمات الإعلامية، ولتلفزيون فلسطين مكتبين فيها (مكتب الأخبار ومكتب البرامج) وانتشروا داخل المبنى وعلى سطح البناء وأمامه، واخضعوا مدير شركة الأرز أيمن أبو رموز لتحقيق حول الخدمات التي تقدمها الشركة، استمر ساعتين (من الساعة 9:30 حتى 11:30) قبل أن يقتادوه الى مركز تحقيق المسكوبية، ومن ثم الصقوا أكثر من ورقة (صورة عن قرار صادر عن وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان) على أبواب الشركة تقضي بإغلاق المكاتب والأستوديو لمدة ستة أشهر بحجة "اقامة انشطة البث التلفزيوني" لمحطة فلسطين" التابعة "للسلطة الفلسطينية" وفق ما جاء في القرار الصادر عن وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان علما أن تاريخ صدور القرار يعود ليوم 13/10/2019 ( أي قبل أكثر من شهر).

وخلال الاقتحام منعت شرطة الاحتلال ضيوف أحد برامج التلفزيون من الدخول ما أدى لإلغاء البرنامج، كما وقاموا بحذف فيديو صوره أحد الشبان لعملية الاقتحام، وصادروا مجموعة من معدات التلفزيون منها جهازي حاسوب (أحدها جهاز حاسوب محمول) وعدة وحدات ذاكرة محمولة "اكستيرنال"، كما وتم تسليم مراسلة دائرة الأخبارفي تلفزيون فلسطين بالقدس، الصحافية كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق معها في مركز المسكوبية اليوم وقد توجهت (ريناوي)فعلا الى هناك فورا.

واستنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" إغلاق سلطات الاحتلال مكتب تلفزيون فلسطين الذي يندرج ضمن مساعي "إسرائيل" لإسكات الصحافة ومنع تقديم اي رواية اخرى غير روايتها لما يجري على الارض، عبر سلسلة من عمليات القمع التي تنفذها ضد وسائل الاعلام والصحافيين/ات، فانه يطالب مختلف المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي الى التحرك والضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلية لاعادة فتح مكتب تلفزيون فلسطين وتمكينه ومختلف وسائل الاعلام والصحافيين من العمل بحرية، ووقف مختلف الاعتداءات الاسرائيلية التي لم تتوقف دائرتها عن الاتساع والتصاعد ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات.