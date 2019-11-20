"الشعبية" تدين القصف الاسرائيلي على دمشق وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

غزة- وطن: أدانت اجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في قطاع غزة القصف الاسرائيلي على دمشق واستهداف الأراضي السورية.

وتؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، على أن محاولات اسرائيل استهداف سوريا ومقدرات الجيش العربي السوري يزيد التأكيد على دور سوريا كحاضن للمقاومة وأنها بجيشها وتحالفها أقوى من أي عدوان وقادرة على لجم المعتدين، وتشدد على حق سوريا ومحور المقاومة بالرد على هذه الإعتداءات الآثمة.

وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أمام القصف الاسرائيلي والذي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويتحمل مسؤوليتها بالكامل، ويتحمل المجتمع الدولي تبعات صمته على جرائم الغطرسة الاسرائيلية، ومطالب بوضع حد لاسرائيل في إطار القانون الدولي الذي بات هذا العدو لا يحترمه على مرأى من العالم.