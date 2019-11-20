غرفة تجارة وصناعة قلقيلية بالتعاون مع "شراكات" تنظم لقاء مع أصحاب المشاريع والشركات الزراعية

رام الله- وطن: نظمت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة قلقيلية بالتعاون مع شركة شراكات، التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني ، لقاء تشاوري مع مجموعات أصحاب المشاريع والشركات الزراعية والصناعات الغذائية في محافظات الوطن، وذلك بحضور نسيم نور المدير التنفيذي لشركة شراكات و د. محمود أبو الرب عضو الهيئة العامة في صندوق الاستثمار، وممثلين عن غرفة تجارة قلقيلية كمال السبع نائب رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، وضم اللقاء عدداً من رجال وسيدات الأعمال.

وجاء اللقاء بهدف نقاش سبل النهوض بقطاع الزراعة والصناعات الغذائية في المحافظة، واستكشاف الفرص الاستثمارية لزيادة وتحسين المنتجات الزراعية والدور الذي يمكن ان يقوم به الصندوق بهذا الخصوص.

في البداية رحب السبع بالحضور شاكراً صندوق الاستثمار على هذا اللقاء الذي من شأنه أن يفتح المجال لأعضاء الهيئة العامة في الغرفة لتقديم اقتراحات تخدم القطاع الزراعي في محافظة قلقيلية والتي تعتبر أولى المحافظات الزراعية الفلسطينية وطرح الأفكار فيما يتعلق بقطاع الزراعة والصناعات الزراعية، والاستفادة من تجارب وخبرات أصحاب المشاريع الزراعية في المحافظة، الأمر الذي سيسهل من أي استثمارات مستقبلية في قطاع الزراعة في المحافظة ، مشيداً بدور صندوق الاستثمار الفلسطيني في تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وهو ما يتقاطع مع أهداف الغرفة التجارية.

وأضاف السبع: " نأمل أن يكون لمحافظة قلقيلية النصيب الأكبر من المشاريع الزراعية التي تخدم اقتصاد المحافظة، وتحافظ على أراضيها وتعزز من صمود المواطنين".

بدوره شكر د. أبو الرب غرفة تجارة قلقيلية لإتاحة الفرصة لشركة "شراكات" لتنظيم هذا اللقاء و أكد على دورهم في تعزيز القطاع الزراعي و الامن الغذائي، وأشار الى ضرورة الحوار ما بين جميع الأطراف للعمل على زيادة نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي و زيادة الإنتاج الزراعي للحصول على تنمية مستدامة في هذا القطاع.

من جهته، شكر نور رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة قلقيلية على استضافتهم لهذا اللقاء، مثمناً الدور الرئيسي الذي تلعبه الغرفة التجارية في التنسيق بين جميع اطراف القطاع الخاص والمهتمين بالتنمية الاقتصادية، وأكد أنهم يتطلعون للعمل سوياً مع الغرفة التجارية بهدف تطوير القطاع الزراعي في محافظة قلقيلية على وجه الخصوص.

مضيفاً أن صندوق الاستثمار يقوم حالياً بإعداد استراتيجية استثمارية تركز على قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وتنبع أهمية هذه اللقاءات من خلال الاطلاع على المشاريع القائمة في هذا القطاع والاستفادة من خبرة وتجارب القائمين عليها والاستماع لملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن التوجه الاستراتيجي للصندوق في هذا القطاع.

وتابع نور: "نتطلع لدراسة وتنفيذ مشاريع زراعية مهمة في محافظة قلقيلية على اعتبار أن المحافظة تمتلك فرصاً واعدة في هذا القطاع، خاصة مع وجود الأراضي الزراعية والخبرة الكبيرة لدى أبناء المحافظة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية.

وجرى في اللقاء نقاش مستفيض من قبل العديد من الحضور حول بعض الأفكار الاستثمارية في القطاع الزراعي، وتمت مناقشتها من حيث جدواها، وآفاق نجاحها، وضرورة متابعتها من قبل شركة (شراكات) والمستثمرين المعنيين.

من الجدير بالذكر أن شركة شراكات تعمل من خلال استثماراتها على تسهيل عملية الوصول للمدخلات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية لتعزيز التنافسية.

بالإضافة إلى تسهيل عملية الوصول إلى الأسواق الخارجية وتحفيز المزارعين للتوجه إلى زراعة المنتجات عالية القيمة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحسين جودة المنتجات وزيادة حجم الإنتاج.