يوم الطفل العالمي_دون الفلسطيني

كتب: عبد الفتاح دولة

تحيي دول العالم يوم الطفل العالمي، فيقودني الحدث إلى قسم المعتقلين الأطفال(١٣) في سجن "عوفر" الإحتلالي، بكل ما تتعرض له هذه الطفولة الأسيرة من ظلم وقهر و جرائم تخالف بمجملها كل قيم وأعراف وأخلاق البشر، وبنود نصوص القانون الدولي، التي ما وضعت إلا من أجل حماية هذه الطفولة المستهدفة بإجراءات وسياسات احتلالية مبرمجة، وكأن أطفال فلسطين ليسوا جزءً من أطفال العالم، وكأن هذا القانون وضع لحماية أطفال دون غيرهم، ومحاسبة دول دون غيرها، وبما يُخرج دولة الإحتلال من مربع المساءلة والمحاسبة؛ فما لأطفال فلسطين من هذا اليوم؟!

قسم المعتقلين الأطفال(١٣) سجن "عوفر"

على مدار عامين ونصف العام، أشرفت فيها على على رعاية أطفال "المعتقل" في سجن "عوفر" الاحتلالي، وبعد أن استجابت إدارة مصلحة سجون الإحتلال لإلحاح ومطلب الحركة الأسيرة المستمر على إيفاد معتقلين كبار إلى أقسام "الاطفال" لرعايتهم، وحمايتهم من استفراد إدارة مصلحة سجون الإحتلال بطفولتهم المعذبة الأسيرة؛ التقيت فيها بمئات الأطفال ممن أُوقف وأُعدم ما تبقّى من طفولتهم داخل أقبية هذه السجون، عايشت أوجاعهم، ومآسيهم، وحكاياهم، ورحلة العذاب والإنتهاك التي تعرضوا لها نتيجة الإحتلال، وسياسة الإعتقال منذ لحظته الأولى، مرورا بمراكز التحقيق والتوقيف، وقاعات "المحاكم" الجائرة التي يُرتكب في أقبيتها واحدة من أبشع الجرائم بحق الإنسانية، ألا وهي إعتقال وتعذيب ومحاكمة الطفولة الفلسطينية، وصولا لإعدامها.

قانون دولي شكلي

على غفلة او غمضة عين_مقصودة، أم منحازة، أو مغلوب على قرارها_ من منظومة دولية وقانون إنساني، يعيش أطفال فلسطين والمعتقلين منهم على وجه الخصوص، نكسة وسقطة أخلاقية وقانونية وإنسانية، نتاج صمتهم على هذه الجرائم بحق هؤلاء الأطفال، الذين يحيي ذات العالم ومنظومته القانونية يوم طفولتهم. وهو ما يُفرغ هذا اليوم من مضمونه وقيمته الإنسانية، طالما بقي هذا الصمت والعمى الدولي على حاله.

وتذكيرا للعالم في هذا اليوم وبتجربة حيّة عايشتها وجها لوجه، ولحظة بلحظة، وحكاية بحكاية مع هؤلاء الأطفال؛ أُعيد على مسامعكم، وأضع أمام ناظركم شيئا يسيرا من هذه الجرائم التي تخالف "معتقداتكم" و"قوانينكم" الإنسانية.

سياسة ممنهجة لإعدام الطفولة

جلست لحظة دخولي الأولى لقسم الأطفال(١٣) في سجن "عوفر" الإحتلالي أمام باب القسم مشدوها ممقوتا أراقب بصمت ساحة محاطة بجردان شاهقة من كل اتجاه، مسقوفة صوب السماء متنفسها الوحيد للحياة بطبقات متراكمة من السياج والأسلاك الشائكة التي حولتها لقفص كبير لم يكد يتسع لحركات وقفزات وأحلام أطفال، لم يجدوا أي لعبة طفولية تليق بأعمارهم، تبعث بضحكاتهم أو تعينهم على قتل الوقت الذي يقتل طفولتهم؛ فأدركت أني جئت إلى عالم خارج حدود الأخلاق والأنسانية وسلوك البشر، بل ما كان خلف هذا المشهد الأوّلي، أشد فظاعة وبشاعة.

مئة طفل موزعين على عشرة غرف هي سعة هذا القسم، من أصل ثلاثة أقسام موزعة على عدة سجون خصصت للمعتقلين الأطفال بذات مواصفات وإجراءات أقسام البالغين الكبار إلى أبعد حد لم ينخفض فيه العدد على مدار كل الفترة الزمنية التي أمضيتها من فترة أسري هناك في هذا القسم، حيث بلغت نسبة الإعتقال ما معدله طفل في كل يوم، ترتفع في أحيان.

جيش يعتقل طفلا

يصل الطفل القسم (١٣) محملا بأصناف العذابات والانتهاكات، يعبرها لحظة اعتقاله الأولى في أجواء من الاعتداء والترهيب والمساومة والابتزاز؛ ضرب بالهراوات وأعقاب البنادق، و"بساطير" الجند، وعضات الكلاب، بل واصابات بالرصاص الحي.

أجساد معطوبة بالرصاص الحي، وأيدي معلقة في الرقاب، وأقدام مبتورة، وزرقة كدمات، وعضات كلاب هي الأشكال المرسومة على أجساد الطفولة الأسيرة. إعتداءات في أقبية التحقيق لليالي وأيام طوال، وشتم للطفل ووالدته وأخواته، وتهديد بالإغتصاب، وابتزاز "بالعمالة" وإسقاط لكل الحقوق وقوانين التعامل مع الأطفال، يخرج منها الطفل مرعوبا يرتجف من هول الموقف الذي يمتد إلى محاكمات لا تحصل إلا في دولة الإحتلال.

قضاة كبار تخلوا عن إنسانيتهم، يجلسون أمام طفل أنتزع من أحضان والديه وأحلامه ومقعد دراسته، يتلون حكمهم الجائر وقيمة الغرامة المالية التي تفوق الخيال، بحق طفولة لم تنضج بعد، وقرار بإعدام ما تبقى من طفولته قبل أن يحياها بعد، فينهي مدة حكمه مغادرا إلى مستقبل معطوب لا يُعرف ولا يُحمد عقباه؛ بينما أزداد وأنا أراقبهم كفرا بهذا المجتمع الدولي، وقوانينه التي لا توفر أي حماية لهؤلاء الأطفال، بينما يحتفل هذا العالم كاذباً مزيفاً بيوم خصص لهؤلاء الأطفال.

حق بالحماية

"يتضمن حق الحماية (وفقا لاتفاقية حقوق الطفل) حق الحماية للطفل حمايته جسديا، حماية صحته ونموه، حماية حقوقه، وحمايته نفسيا وعقليا، وتوفير السبل التي تحمي عقليته، وحمايته إجتماعيا عن طريق حفظ حقه في الإزدهار بوصفه جزءاً مهما من المجتمع، ويشمل حق حماية الطفل جزأين رئيسيين، هما القرارات التي تم إنجازها يجب أن تأخذ بعين الإعتبار المصلحة العليا للطفل ومستقبله، وكذلك القرارات التي يتم إتخاذها نيابة عن الطفل يجب أن تتضمن حصوله على حقوقه، وتطبيق حق حماية الطفل يجب ضمان وجوده في بيئة عائلية صحية، ودولة أمنه توفر نظام حماية شاملا له (١٣)"

يتضح جليا من عدم إعمال هذا القانون، انه لا يشمل الطفل الفلسطيني، فكل مادة منه، وفي كل هذه الحقوق، لا يطبق مع أطفال فلسطين الذين تتعرض طفولتهم لإنتهاك في كل بنوده، بسبب الاحتلال وسياسة الإعتقال. فلمن وضع هذا القانون يا واضعيه وكيف لكم السكوت عن كل هذه الجرائم؟!

تمنيت أن أرى حقا واحدا مكفولا لأطفال المعتقل من هذه الحقوق المنتهكة بكاملها.

مسلل جرائم مستمر

وأنا أعايش هؤلاء الأطفال، شهدت في كل طفل حكاية، وفي كل حكاية وجع وانتهاك لطفولته التي ما أن يصل موعد تحرره من هذا الظلم، ألا وخرج دونها إلى مستقبل مجهول، لم يُترك له حق ولا حماية ولا خيار يعينه على ولوج مستقبله وأحلامه وتعليمه، ولا حتى هواياته؛ بينما نجد عالما يحتفي بهذا الطفل.

في اليوم العالمي للطفل عدا الطفل الفلسطيني لا أجد إحتفاءً إلا بفقدان هذا العالم لإنسانيته، بل وبشراكته، وشراكة قانونه الإنساني العاجز في كل هذه الجرائم التي ترتكب بحق الطفل الفلسطيني، والمعتقل على وجه التحديد، وبالتالي ما من إحتفاء بحق طفل في هذا العالم، طالما حقوق الطفل الفلسطيني تعتقل وتحاكم بالإعدام.

ويبقى الدور الفلسطيني في بذل كل جهد لرعاية وحماية أطفاله بكل ما استطاع من خطط وبرامج وإمكانات، فنحن أولى وأحق باطفالنا وبحياة ومستقبل أفضل لهم رغم جبروت الاحتلال.