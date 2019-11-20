الفاتيكان: الإعلان الأميركي بخصوص المستوطنات يهدد بتقويض عملية السلام

وطن: قالت دولة الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن إعلان واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية يهدد بتقويض عملية السلام، مجددة تمسكها بحل الدولتين.

وجاء في بيان صادر عن الكرسي الرسولي انه "في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بمزيد من التقويض لعملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية، والاستقرار الإقليمي الهش، يؤكد الكرسي الرسولي موقفه من دعم وجود دولتين لشعبين، كحل وحيد للتوصل إلى حل شامل لذلك الصراع القديم".

وتابع ان "الكرسي الرسولي يدعم حق دولة اسرائيل في الحياة بسلام وأمن في الحدود المعترف بها من المجتمع الدولي، ويدعم ذات الحق للشعب الفلسطيني، والذي يجب الاعتراف به، واحترامه وتنفيذه".

وأعرب بيان الفاتيكان عن أمله في "التفاوض بشكل مباشر بين الطرفين بدعم من المجتمع الدولي وبما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة".

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