صناعة السياسات العامة في فلسطين

كتب: فائد عواشره

تعرّف السياسات العامة للحكومات بأنها مجموعة من النشاطات التي تنفذها الحكومة لحل مشكلة عامة و/او تحقيق هدف عام. يهدف هذا المقال الى توصيف الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بمؤسساتها المختلفة، وتوضيح العلاقات بين هذه المؤسسات. إذ تقوم الحكومة بصناعة السياسات العامة عبر مجموعة من الإجراءات التي تساهم بها واحدة أو أكثر من المؤسسات الوزارية وغير الوزارية في عملية تراكمية، تبدأ ما قبل تحديد اجندة مجلس الوزراء، وتنتهي بالسياسة العامة التي قد تتخذ اشكالا عدة منها القوانين، اللوائح، المراسيم، الخطط، أفعال او سلوك ما.

لفهم آليات صناعة السياسات الحكومية الفلسطينية، لا بد لنا من التطرق الى جوانب دستورية نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني بتعديلاته. فالسلطة التنفيذية برأسين وهما مجلس الوزراء والرئيس، وجاء القانون الأساسي واضحا في هذا الشأن، إذ نصت المادة (63) على ان "مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء. أما الباب الثالث، فقد حدد مهام الرئيس التنفيذية، فهو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية، وهو من يعين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم، وهو من يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. كما ان الرئيس هو من يكلف رئيس الوراء بتشكيل حكومته ويقيله ويقبل استقالته، وللرئيس الحق في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد. مما سبق، يمكن الاستنتاج بان مجلس الوزراء هو اللاعب الأكثر أهمية في عملية صنع السياسات العامة في فلسطين. فما هو مجلس الوزراء، وكيف يتخذ قرارته؟

يتكون مجلس الوزراء من رئيس وزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز 24 وزيراً. تختلف صلاحيات رئيس الوزراء عن صلاحيات مجلس الوزراء (الحكومة)، فرئيس الوزراء يشكل حكومته ويجري التعديلات عليها، ويترأس اجتماعات مجلس الوزراء، ويدير شؤونه ويشرف على اعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة، ويصدر القرارات ويوقع اللوائح والأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء. اما اختصاصات مجلس الوزراء فهي وضع السياسات العامة وتنفيذها، ووضع الموازنة العامة وإعداد الجهاز الإداري، وانشاء او الغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات وتحديد اختصاصاتها وتعيين رؤسائها. من المفيد الإشارة الى وجود مؤسستين هما الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، يختص مكتب رئيس الوزراء بإدارة شؤون رئيس الوزراء كأمنه الشخصي وتنقلاته، وتم حديثا نقل مهام التخطيط ورسم السياسات وتنسيق المساعدات من وزارة المالية الى مكتب رئيس الوزراء. في حين تختص الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وتعمل كحلقة وصل بين المؤسسات الحكومية (الوزارية وغير الوزارية) ومجلس الوزراء. كما ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي عبارة عن وحدة سكرتاريا لمجلس الوزراء تقوم بتقديم الدعم اللوجستي واعداد جداول اعمال جلسات مجلس الوزراء، وكتابة محاضر الاجتماعات ومتابعة اللجان الوزارية ومساندتها، واعداد تقارير لمجلس الوزراء ومراجعة مسودات القوانين وابداء الرأي حولها. وما يعنينا من هذه الاختصاصات هو الكيفية التي يصار فيها الى إعداد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، وما هي هذه الجلسات؟

يمكن القول بان جلسات مجلس الوزراء هي عبارة عن عملية دورية (أسبوعية) لصناعة السياسات، فالحكومة تحكم الشعب وتحاوره من خلال السياسات التي يصنعها من يمتلك السلطة، وبالتالي فإن مجلس الوزراء هو الفاعل الأهم. أما باقي الفاعلين من المؤسسات الحكومية يؤثرون فيها فقط. في فلسطين، لدينا 22 وزارة و83 مؤسسة غير وزارية "budget entities”، وتأتي هذه المؤسسات غير الوزارية على شكل هيئات كالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، او سُلطات كسلطة النقد الفلسطينية، ومجالس كالمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وصناديق كصندوق النفقة الفلسطيني، ودواوين كديوان الفتوى والتشريع. تختلف قدرة المؤسسات الوزارية عن المؤسسات غير الوزارية في التأثير على قرارات مجلس الوزراء بسبب طبيعة المؤسسات غير الوزارية. تتمثل هذه الاختلافات بحق حضور جلسات مجلس الوزراء، إذ لا يحضر ممثلين عن المؤسسات غير الوزارية الا بناء على طلب من مجلس الوزراء، دون ان يكون لهم الحق بالتصويت على قرارات مجلس الوزراء. كما ان علاقة الوزارات بمجلس الوزراء هي علاقة مباشرة، في حين قد تكون هذه العلاقة غير مباشرة عند الحديث عن المؤسسات غير الوزارية، فصندوق درء المخاطر الزراعية يخاطب مجلس الوزراء من خلال وزارة الزراعة. تجدر الإشارة هنا الى فروق أخرى بين المؤسسة الوزارية وغير الوزارية، تتثمل في مسمى الوزير الذي لا يمنح الا للوزراء وان كانت رتبة الوزير تمنح لغير الوزراء، بالإضافة الى فترة شغل المنصب، فمدير احدى المؤسسات غير الوزارية، قد يكون موظفا عاما تنطبق عليه لوائح الخدمة العامة وقد لا يتغير لسنوات طويلة او عقود، في حين ان الوزير هو منصب سياسي تنتهي فترة خدمته بحل الحكومة او اقالته او استقالته.

كيف تصنع الحكومة سياساتها العامة؟ وكيف تحدد جدول اعمالها في ظل هذا الزخم الهائل من المشاكل العامة، والعدد الكبير من المؤسسات؟ وكيف تختار الحكومة التدخل في موضوع معين وتجاهله، كسياسة عامة بحد ذاتها، في موضوع آخر؟ هل هي سياسة الحكومة العامة والأولويات التي يتم تحديدها بناء على حجم المشكلة التي تعالجها السياسة العامة؟ ام هو ضغط الرأي العام؟ ماذا عن تأثير أصحاب المصالح ورجال الاعلام والتدخلات الخارجية؟ هل تلعب الموارد ومحدوديتها دوراً مهما في بناء السياسات العامة؟ وكيف تتحول سياسات قطاعية لدى وزارة ما الى سياسة عامة؟ هل ثمة تأثيرات شخصية لرئيس الوزراء والوزراء باعتبار ان قدرتهم على التأثير تختلف باختلاف وزاراتهم وشخوصهم؟ الإجابة على هذه الأسئلة جميعها هي إجابة واحدة: تختلف جداول اعمال جلسات مجلس الوزراء بناء على تأثير جميع هذه العوامل مجتمعة. فاذا ما اردت يوما التأثير على صنع السياسات العامة في فلسطين، وكنت من رجال الاعمال، فإليك بهذه الوصفة لفعل ذلك: في البدء، عليك بالقيام بواجبك وكتابة مقترحك على ان يكون ناضجاً ويحتوي على ما يلزم من معلومات لإقناع صانع السياسات العامة، ولا تنس أن يبدو الامر وكأنه شأن عام، وابحث عمّن يقاسمونك نفس التوجه وشكل جماعة ضغط، ويفضل ان يؤازرك الاعلام فعليك بالتحرك بمعيته، ويا حبذا لو كان مقترحك يخلو من التكلفة، او ان التكلفة لا تدفعها الحكومة من الخزينة العامة، وبعد ذلك ادفع به الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليرتقي سريعا الى اعلى درجات سلم جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء. وتذكر بان لشخص الوزير حضورا وتأثيرا قويين فاحرص على ان تجد من الوزراء من يساندك.