اتحاد الهيئات المحلية عضوًا في المجلس العالمي لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية UCLG

رام الله - وطن: الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في المؤتمر السادس لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية UCLG الذي عقد في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا. جاءت هذه المشاركة بعد انتخاب الاتحاد رئيساً مشاركاً للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا. وشارك ممثلاً عن الاتحاد كل من رئيس الاتحاد م. موسى حديد والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي، إضافة إلى 7 من أعضاء الاتحاد مثلين عن البلديات الفلسطينية الأعضاء في منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا UCLG – MEWA.

وجاءت مشاركة رئيس الاتحاد م. حديد في عديد من جوانب المؤتمر، حيث قدم ورقة الموقف الخاصة في منظمة UCLG-MEWA بصفته الرئيس المشارك للمنظمة وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لفرع UCLG – MEWA، كما عرض رئيس الاتحاد ورقة خاصة بالتحديات المرتبطة بقضايا المياه في فلسطين، والحلول التي تنتهجها الهيئات المحلية في فلسطين للتغلب على هذه الأزمة. كما شارك في صياغة ورقة سياساتية حول "إضفاء الطابع الغير الرسمي في المدن" لاسيما التحديات الخاصة بالزيادة الكبيرة في أعداد سكان المدن وما ينتج عن هذه الزيادة من تحديات أمام البلديات في قضايا تقديم الخدمات والبنية التحتية. كما شارك رئيس الاتحاد موسى حديد إلى جانب وزيرة دفاع جنوب افريقيا ومجموعة من الوزراء الحاضرين ورئيس منظمة UCLG في إطلاق الحملة العالمية "نزرع شجرًا بدلًا من القنابل"، والتي تهدف إلى تعميم رسالة السلام والحد من الحروب.

وخلال مشاركته في الجلسة الخاصة للمدراء العامين لاتحادات الهيئات المحلية حول العالم، قدم المدير التنفيذي للاتحاد م. عناتي، رؤية الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية حول الأدوار المستقبلية للاتحادات في قضايا صنع السياسات على وجه الخصوص، ودور الاتحادات حول العالم في تعزيز الشراكات بين الأعضاء، كما عرض آليات التمويل المقترحة خلال الأعوام القادمة. كما عرض م. عناتي خاصة بالتحديات التي تواجه تبني وتطبيق أجندة التنمية المستدامة على المستوى المحلي من جهة، وبرامج الاتحاد لتبني وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في فلسطين من جهة أخرى.

كما شارك رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي والبلديات الفلسطينية المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة والمجلس العالمي والمكتب التنفيذي للمنظمة، وجرى خلال المؤتمر، إعادة انتخاب الهيئات الرئاسية لمنظمة UCLG للفترة 2019 – 2022، حيث تم انتخاب كل من الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عضواً في المكتب التنفيذي للمنظمة، إلى جانب كل من رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين، ورئيس بلدية بني نعيم علي مناصرة. كما تم انتخاب الاتحاد عضواً في المجلس العالمي للمنظمة، إلى جانب كل من رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين، رئيس بلدية بني نعيم علي مناصرة، رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، رئيس بلدية رام الله موسى حديد، رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة، رئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير، ورئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات.

جدير بالذكر أنه تم انتخاب رئيس اتحاد البلديات المغربية رئيس بلدية الحسيمة محمد بودرا، رئيسًا للمنظمة العالمية للمدن المتحدة والإدارات المحلية.