الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكّر عن الأسير فؤاد الشوبكي

وطن: افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأربعاء أن محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع رفضت طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عامًا).

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن المحكمة تذرّعت بـ"خطورة قضية الأسير الشوبكي وعدم إبدائه النّدم"، لرفض الالتماس الذي تقدّم به محاميا الهيئة، متجاهلة سنّ الأسير وحالته الصحيّة ومرور عامين على انعقاد لجنة الثلث ورفضها للإفراج عنه بعد قضائه ثلثي محكوميته.

وأكّدت الهيئة أن المحكمة اقترحت سحب الالتماس وتقديم المحاميين لطلب إفراج مبكّر في وقت لاحق، إلّا أنهما ردّا بالرّفض، مضيفة أنّهما سيقومان بالاستئناف على قرارها خلال (15) يوماً.

يشار إلى أن الأسير فؤاد الشوبكي من غزة وهو أكبر الأسرى سنّاً، وكانت قد اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2006، وحكمت عليه بالسّجن لـ(17) عاماً، وهو يعاني من عدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون.