حماس والجهاد تدينان العدوان على سوريا

رام الله - وطن: أدانت حركة حماس قصف الاحتلال للأراضي السورية.

واعتبرت حماس في بيان صحفي لها " أن هدف الاحتلال من قصف سوريا ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني وشعوب الأمة."

وقالت حماس في بيانها :"ما زال العدو الصهيوني يمارس سياسة العربدة واستعراض العضلات بشن عدوان سافر على الأراضي السورية، ويرتكب جرائم بشعة بحق السكان الآمنين، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، وعلى رأسهم معاذ العجوري نجل القائد الفلسطيني أكرم العجوري".

وطالبت الجميع مواصلة التصدي للعدوان الصهيوني، وتسخير كل مقدرات الأمة لمواجهة وإفشال المشروع التصفوي المدعوم أمريكيًا في المنطقة، بهدف هزيمة وإسقاط المخطط.

من جانبها دانت حركة "الجهاد الإسلامي" غارات الاحتلال على محيط العاصمة السورية دمشق، مؤكدة وقوفها الكامل مع سوريا في مواجهة "العدوان الغاشم".

وجاء في بيان للحركة اليوم: "يواصل الكيان الصهيوني عدوانه وجرائمه ضد العرب والمسلمين، وفي تصعيد لهذا العدوان شنت طائرات العدو غارات جوية استهدفت سوريا الشقيقة .. تدين حركة الجهاد الإسلامي العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا، وتؤكد وقوفها الكامل مع سوريا في مواجهة هذا العدوان وحقها في التصدي له والدفاع عن أرضها وشعبها".

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت ليلة الثلاثاء على الأربعاء للصواريخ الإسرائيلية على محيط العاصمة السورية دمشق ودمرت معظمها، وسط أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين السوريين.