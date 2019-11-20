الارز للإنتاج التلفزيوني تستنكر اغلاق مكاتبها واعتقال موظفيها في القدس

القدس- وطن: استنكرت شركة الارز للإنتاج التلفزيوني، اجراء الاحتلال التعسفي، الذي بتمثل بإغلاق مكاتبها الواقعة في حي الصوانة في القدس المحتلة.

واعتبرت الارز ان هذا الاجراء ليس مساً بها فقط، بل مساً بحق الإعلام وحريته بما يخالف الأنظمة والمواثيق الدولية.

يذكر أن المخابرات الاسرائيلية المعززة بقوات الشرطة وحرس الحدود، قامت صباح هذا اليوم، بإغلاق مكاتب شركة الأرز للإنتاج، وألصقت أمر موقع من وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان" يقضي بإغلاق المكاتب والأستوديو بحجة "اقامة انشطة البث التلفزيوني " لمحطة فلسطين، وفق ما جاء في الرسالة.

واضافت الرسالة الى ان ذلك "يعتبر مخالفة لقانون تطبيق الاتفاقيات بشان الضفة الغربية وقطاع غزة للعام 1994"، كما اقر اردان في رسالته "تنفيذ الأمر على كل "موظف / إنسان / مسؤول / عامل في الشركة".

واستدعت قوات الاحتلال ايمن ابو رموز، وونزار يونس مدير عام الشركة الى مركز الشرطة في المسكوبية للتحقيق معهم.