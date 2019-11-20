نادية حرحش تكتب لوطن .. التعليم بالقدس.. والقدس الى اين؟

وطن: مرَّ بعناوين أخبار اليوم، خبرا، بجملة الأخبار السيئة المتعلقة بمدينة القدس، عن اقتحام مكتب مديرية التربية والتعليم، وتعليق أمر إغلاقه لمدة ستة أشهر، وخبر اخر حول اقتحام مدرسة دار الأيتام في البلدة القديمة، ومنع فعالية بحجة تبعيتها للسلطة الفلسطينية.

أخبار أخرى يمكن ان تعتبر مدوية في صداها الاعتيادي، حدثت اليوم كذلك، وكان جل ما تركته من أثر هو رصدها من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية كأخبار ساخنة، بين ندب وشجب.

حرقة تلسع قلبي عندما أفكر بالتعليم، لانه إذا فقدنا السيطرة على نظام التعليم بكافة مدخلاته ومخرجاته انتهينا، لنكون مخلوقات ممسوخة من الاحتلال، ستعكس هويتنا الثقافية الاجتماعية السياسية الجديدة.

الامر ليس بالجديد، فاقتحام هنا، واغلاق هناك، ورفع علم "إسرائيلي" قريب على بناية لن يكون بالأمر الجديد، ولكن قد يكون الخبر الاعتيادي لتاريخ المدينة القادم، خاصة انه تم السماح لمنظومة الاحتلال خلال العقدين الماضيين بالتغلغل الى قطاع التعليم بالقدس، ما ترتب عليه ما نعيشه مؤخرا، وسيترتب عليه عواقب وخيمة ستدفع ثمنها الأجيال القادمة والحالية.

في اليومين الماضيين، وجدت نفسي أصُفع من أخبار، لا اعرف ما الذي يمكن أن افعل بها. مصائب حقيقية تمر أمامي، ولا اعرف إن كان هناك من أي داع للتطرق لها أو حتى ذكرها.

مدير مدرسة تمتلئ الصحافة الإسرائيلية بفضيحة أفعاله الجنسية مع المعلمات، ويتم تداول أفعاله المقيتة المشينة، وكأنه خبر نميمة اخر، فكيف أتذمر من مجموعة طلاب يقطعون الشارع بغوغائية ويتصايحون ويتباطحون ويتنابزون بالمسبات.

ضابط ارتباط سابق، إسرائيلي، يهودي، يعلم في مدرسة خاصة. هل لي أن اعلق في وقت يتم دس المناهج الصهيونية في مناهجنا، وتقدم رام الله كأنها عاصمة فلسطين، وخارطة فلسطين يتعلمها الأطفال بتقسيمات أوسلو؟ هل لي ان اعترض ولقد استقبلت مديرة مدرسة "مقدسية" رئيس بلدية الاحتلال بالدبكة والورود والغناء بالعبرية؟

مدرسة جديدة تستقطب المبدعين من الطلاب، يقف أفواج الإسرائيليين امامها يناقشون بالعبرية وكأنها مزار وطني صهيوني، والعنوان الكبير هو تقديم خدمة للفلسطينيين. هل لي ان اعلق استياء ولقد تم التبرع بتراث مدرسة عريقة بالقدس لمتحف جامعة تل ابيب مقابل منح دراسية يتسابق الاهل والطلاب على اخذها؟

مقدسية "مقرَّبة" تتفاخر في نشر صورها مع وزراء إسرائيليين في مباراة الأرجنتين والاورغواي بتل ابيب.

بناية محورية اخرى تتسرب وسط القدس للمستوطنين، وسط تسريب يومي من بئر السبع الى جنين. أراضي خاصة واراضي دولة فالامر سيان... فهل هذه الأمور بها ما هو مستفز للواقع المعاش؟ خاصة ان تسريب البيوت والأراضي صار مفخرة. في حديث مسجل لرجل ربما يكون متهما وربما يكون متبلّى عليه يجيب عند سؤاله: كل القدس تم بيعها للمستوطنين!

تُسأل المقدسية التي كنت تظن انها وطنية كيف تتصورين مع وزير إسرائيلي وكيف تذهبين الى مباراة كهذه، فتجد جوابك قبل ان ترد هي عليك بالإجابة: إذا ما كان الجواز الإسرائيلي هو عنوان المقدسي الجديد، فما العلة في حضور مباراة والتصوير مع وزير "بالدولة"؟

تحاول ان تنتفض لخبر اغلاق مكتب وزارة التربية والتعليم وتفكر؟ أليس هذا تحصيل حاصل؟ أليست مدارس القدس اليوم في معظمها مرتبطة بوزارة المعارف الإسرائيلية بشكل أقرب الى ان يُقر عن قريب بأنه رسمي؟

ألم تغض وزارة التربية والتعليم على مدار العقدين النظر، عن الانفلات الحاصل في المدارس نحو المعارف الإسرائيلية بحجج شح الموارد؟

ألم تتسرب البنايات المدرسية على مرأى العين للمعارف الإسرائيلية؟

ألا نرى توجه الطلاب الى المؤسسات التعليمية الإسرائيلية المتنامي، وتحول الطلاب الى البجروت؟ فهل غريب ان يُغلق مكتب أو أن تعلق فعالية لمدرسة تابعة بطريقة علنية او سرية للمعارف الإسرائيلية؟

حال التعليم في القدس كحال المدينة بسائر الخدمات، هدم بيوت لا يتوقف، واستنزاف للموارد واستهلاك الانسان الفلسطيني، ضرائب تمص الدماء، وفيض من انتهاكات لم يعد المرء يعرف كيف يصدها، من الجانب الفلسطيني ام الإسرائيلي.

إنسان فلسطيني ممزق بين هوية تقدم خدمات، وبين قضية يأخذ منها اولوا السلطة امتيازات. انسان فلسطيني ممزق بين انتماء وانقسام، بين تزمت وانفتاح، بين تديّن وعولمة، بين تطبيع وتطويع، بين مقاومة ومساومة.

ووطن صار فيه حلم الدولة، سلطة بمقاطعة ووزارات، والمطار الدولي صار معبرا، والعودة صارت تخفيف شروط حصار،

فهل للقدس طريق آخر للخلاص؟