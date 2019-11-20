ملادينوف: قطاع غزة بحاجة إلى حل سياسي

وطن: قال مبعوث الأمم المتحدة لما تُسمى "عملية السلام" في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادنيوف، مساء اليوم الأربعاء، أنه "يجب على إسرائيل الامتناع عن استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين".

وأضاف ملادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن "قطاع غزة بحاجة إلى حلٍ سياسي، ولا يمكن للقتال بين الطرفين أن يستمر"، على حد وصفه.

وتابع " مصر بذلت جهدًا كبيرًا من أجل إعادة الهدوء إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية".

وحول الانتخابات، طالب ملادينوف "بانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة و القدس "، مُشيرًا إلى أن "كل الأطراف في فلسطين شجّعت على القبول بتسويات لجعل الانتخابات أفقًا واقعيًا".