احداث الفرق: 70 عاما من عمل منظمة كير

وطن: تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتيه احتفلت منظمة كير فلسطين الضفة الغربية في قطاع غزة بمرور 70 عام على ارث وجودها وحجم عملها في فلسطين منذ عام 1948.

منظمة كير أعلنت دعمها المتواصل للمجتمع الفلسطيني بالتركيز على النساء والفتيات، كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي، السلطة الفلسطينية، وصانعي القرار بتوحيد جميع جهودهم لدعم حقوق النساء، والعمل باتجاه التمكين الاقتصادي ودعم المشاركة السياسية للنساء، ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالصراع، والسعي نحو برامج التنمية المستدامة.

من جانبها أكدت سلام كنعان مديرة منظمة كير فلسطين الضفة الغربية/قطاع غزة بأن رحلة السبعين عاما كانت مليئة بالإنجازات والتحديات، واستناداً إلى تاريخ كير الطويل وخبرتها العالمية، فإنها تعتمد على هذا الإرث للتغلب على الفقر والعنف القائم على النوع الاجتماعي والظلم الاجتماعي مشيرة الى أن المنظمة تعتزم إطلاق مشاريع جديدة في فلسطين وتوسيع نطاق عملها الجغرافي.

وقالت كنعان أن منظمة كير وعلى مدار سبعة عقود في فلسطين، عملت على تحسين حياة أربعة ملايين من الأفراد نصفهم من النساء، وضمان حصولهم على الأدوات والوسائل التي تساهم في تحسين واستدامة سبل العيش الكريم ولتحقيق التنمية المستدامة.

وقال نيابة عن رئيس الوزراء، مستشاره د. اسطفان سلامة، أن الحكومة الفلسطينية تقدر الدور الذي لعبته منظمة كير ومازالت في دعم الشعب الفلسطيني، وتلبية احتياجاته الأساسية ونفتخر بهذه الشراكة مع هذه المنظمة الدولية الرائدة في العمل الانساني والتنموي

كما عبر د. سلامة عن شكره العميق للجهود الذي قامت ومازالت تقوم به هذه المنظمة في فلسطين، من اليوم الأول لوجودها بين أبناء الشعب الفلسطيني خاصة اللاجئين منهم بعد نكبة العام 1948، وأكد على التزام الحكومة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والشباب من العمل والمشاركة بشكل فعال في بناء الدولة والمجتمع الفلسطيني.

عند بدء الاحتفال استعرض الدكتور سلامة معرض الصور الذي يعرض التسلسل الزمني لبرامج وانشطة منظمة كير في فلسطين منذ عام 1948، وبازار معروضات النساء المستفيدات من برامج المنظمة. كما ضم الاحتفال جلستي نقاش: الأولى استعرضت شهادات أربع نساء قياديات ورائدات في مجتمعاتهن وشاب ريادي، حيث رووا قصص نجاحهن/م وتمكنهم بفضل الاصرار والعمل الدؤوب وبدعم من منظمة كير. والجلسة الثانية حول المرأة والمشاركة السياسية- التحديات والنجاحات حيث ناقشت أربع نسويات ناشطات واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أهم العقبات التي تحد من تلك المشاركة وسبل تخطيها.

وتم عرض فيلمين خلال الحفل: الأول حول طاقم كير وماذا يعني له العمل في المنظمة، والثاني حول شهادات حية من بعض شركاء كير في قطاع غزة.

وفي ختام الحفل كرمت كنعان شركاء منظمة كير الذين ساهموا في اثراء رحلة كير في فلسطين.

عن منظمة كير

تأسست عام 1945 في الولايات المتحدة الامريكية لمساعدة ضحايا الحرب العالمية الثانية في أوروبا، هي احدى المنظمات الانسانية الرائدة لمكافحة الفقر العالمي وتقديم المساعدة لإنقاذ الارواح في حالات الطوارئ.

تسعى منظمة كير العالمية الى ايجاد الامل وتحقيق التسامح والعدالة الاجتماعية، كما تسعى للقضاء على الفقر وتحقيق العيش الكريم والأمن لجميع الشعوب. في فلسطين، تحرص منظمة كير على تحقيق الحماية الانسانية وتمكين المجتمعات المحلية ولا سيما النساء والفتيات، حيث يتم الحفاظ على الحقوق، واستخدام جميع الامكانيات البشرية.

وفي فلسطين، انشأت منظمة كير العالمية عام 1948 تزامناً مع ازمة اللاجئين الفلسطينيين. منذ أكثر من 70 عاما، تحرص منظمة كير على تلبية احتياجات السكان المحليين واللاجئين. تم تطوير نطاق عمل منظمة كير من الاستجابة لحالات الطوارئ الى البرامج التنموية طويلة الامد بحيث تشمل برنامج حماية اللاجئين في المناطق الحضرية، وبرنامج التنمية المستدامة. تدرك منظمة كير بأن النساء والاطفال يعانون بشكل كبير، لذا تركز على العمل مع النساء لتحقيق تغيراً اجتماعياً دائما.

تتولى منظمة كير بفلسطين برامج الحماية الانسانية والتمكين الاقتصادي ومشاركة النساء والفتيات من المجتمعات الفقيرة والضعيفة في الكفاح من اجل التغلب على الفقر والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والظلم الاجتماعي.

نحن نعزز المساءلة والقيادة داخليا وبين شركائنا لإنجاز هذه المهمة. تقدر منظمة كير قيم المساواة والنزاهة والرعاية والامتياز والتنوع واحترام كرامة كل انسان. فحين نحقق هذه القيم، سيؤدي ذلك لمساهمة جميع المجتمعات والشركاء والمانحين.