بريد الإمارات يصدر طابعا تذكاريا بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"

وطن: أصدر بريد الإمارات، طابعا تذكاريا بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"، دعما لقضية القدس وحماية عروبتها، وتذكيرا بالمكانة التي تحظى بها القدس في وجدان وضمير كل عربي.

وكانت اللجنة العربية الدائمة للبريد أقرت في اجتماعها الذي استضافته العاصمة العمانية، مسقط في شهر مارس 2018، إصدار طابع بريدي موحّد تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين" في كل الدول العربية، حيث صوتت الدول الأعضاء بالإجماع على طلب فلسطين.

ويتميز الطابع التذكاري بروعة تصميمه وأهميته حيث يبرز معالم المسجد الأقصى وعلم فلسطين، كما يتضمن التصميم أيضا حمامة بيضاء ترمز إلى السلام.

بدوره، قال المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في مجموعة بريد الإمارات عبيد محمد القطامي: "تشكل مثل هذه المبادرات دليلا على وقوف كافة الدول العربية الدائم بجانب فلسطين وقضية القدس، وتأكيدا على الثوابت الوطنية، والمكانة الخاصة للقدس كمدينة عربية ومعلم ديني هام".

وأضاف: "يعد إصدار الطابع التذكاري تجسيداً لدور بريد الإمارات المحوري في إثراء الطوابع البريدية محليا وعلى صعيد المنطقة العربية، وبما يتوافق مع ما أقره اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد التابعة لجامعة الدول العربية".

وتابع: "يصدر بريد الإمارات 25 ألف طابعا تذكاريا بهذه المناسبة، وستتوفر الطوابع ابتداء من يوم 17 تشرين الثاني الجاري في جميع المراكز الرئيسية لسعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات، كما يصدر بريد الإمارات 1000 مغلف لليوم الأول للإصدار".