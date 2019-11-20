"الأوقاف": إغلاق المؤسسات في القدس تجاوز لكل الخطوط

وطن: قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق بعض المؤسسات الفلسطينية في القدس، تجاوز لكل الخطوط وتصفية للوجود الفلسطيني ومؤسساته في المدينة المقدسة .

وأضاف أبو الرب، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، " أن الإستمرار بهذه الجرائم بين الحين والآخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات .

وبين أن هذا القرار والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ما هو إلا فرض سياسة الأمر الواقع، ودليل على العنصرية البغيضة التي يمارسها الاحتلال على المقدسات ومؤسساتنا الوطنية .

ودعا أبو الرب إلى ضرورة وجود موقف عربي وإسلامي واضح لهذه الممارسات العنصرية، غير الشرعية وغير القانونية، لحفظ حقنا الديني والتاريخي والحضاري في المدينة المقدسة .