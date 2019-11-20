غانتس يفشل في تشكيل الحكومة ويعيد التفويض لريفلين

وطن: فشل رئيس قائمة أزرق أبيض بيني غانتس مساء الأربعاء، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، معلنا إعادة التفويض للرئيس رؤوفين ريفلين، قبيل انتهاء المهلة الممنوحة له بساعات قليلة.

وأعلن غانتس عم أنه "لم ينجح بمهمة تشكيل الحكومة"، وأن الجهود في هذا السياق استمرت حتى اللحظات الأخيرة دون إحراز أي تقدم".

وبموجب القانون الإسرائيلي، بفشل غانتس ومن قبله بنيامين نتنياهو، بالتوصل إلى ائتلاف حكومي، سيكون أمام الكنيست الإسرائيلي مهلة 21 يومًا لترشيح عضو كنيست قادر على ذلك.

لكن حال أخفق الكنيست بهذا الأمر، فسيتم الدعوة إلى عقد انتخابات جديدة، ورجحت وسائل الإعلام العبرية أن تجري في شهر آذار/ مارس المقبل.

وقال غانتس في محادثة مع ريفلين "إنه ملتزم خلال الـ21 يومًا المتبقية ببذل كل جهد ممكن لتشكيل حكومة جيدة".