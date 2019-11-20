نتنياهو لغانتس: أنا مستعد للتفاوض معك مباشرة لتشكيل حكومة وحدة

وطن: علّق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، مساء اليوم الأربعاء، على فشل منافسه بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" في تشكيل الحكومة المقبلة في دولة الاحتلال.

وقال نتنياهو عبر (تويتر) : "لقد فشلت في تشكيل حكومة، وأنا مستعد للتفاوض معك مباشرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

ومساء اليوم، أعاد غانتس للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كتاب تفويض تشكيل الحكومة الذي كان قد تسلمه منه يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر المنصرم.

وأعلن غانتس أنه "لم ينجح بمهمة تشكيل الحكومة"، وأن "الجهود في هذا السياق استمرت حتى اللحظات الأخيرة دون إحراز أي تقدم".