تقديرات الاحتلال: إيران سترد على الهجوم بسوريا حتى نهاية الأسبوع

رام الله - وطن: ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي على أهداف إيرانية وسورية في الأراضي السورية، فجر اليوم، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ونشرت شركة ImageSat International الإسرائيلية للأقمار الاصطناعية (isi)، صورا من أقمار اصطناعية، قالت إنها تظهر آثار الغارات الإسرائيلية على مواقع داخل الأراضي السورية.

وحسب التقرير الاستخباراتي للشركة المختصة بتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية، فإن الغارات التي نفذها الطيران الإسرائيلي فجر اليوم، أسفرت عن تدمير جزئي لأحد المباني التابعة لمطار دمشق الدولي.

وادعت الشركة أن الموقع "كان مستخدما من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"، وبحسب (isi) فإن الموقع استخدم كمقر قيادة لقوات فيلق القدس في المنطقة. وتحدثت الشركة أيضا عن تدمير كلي لأحد المواقع الذي "يرجح استخدامه من قبل الحرس الثوري الإيراني" أيضا.