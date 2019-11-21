الصليب الأحمر يعلن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر كانون الأول

وطن: أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة جنين، اليوم الخميس، عن جدول برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر كانون الأول المقبل.

وأوضح الصليب الأحمر في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، أن زيارة أسرى سجون الرملة، وايالون، ونيتزان، وجبعون، و(Magen Neve Tirza)، ستكون في 12 و26 كانون الأول المقبل للمعتقلين المرضى، في حين ستكون زيارة الأسرى في سجون: هداريم، وهشارون وريمون، واوفك، في 9 كانون الأول.

وأشار المكتب إلى أن زيارة الأسرى في سجن الدامون/ كرمل، وعتليت ستكون في 11 كانون الأول، وللمعتقلات والقاصرين في 25 المقبل، وجلبوع 1 (طوباس+ جنين)، وشطة في 3 المقبل، وجلبوع 2 لجنين في 4 المقبل، وبئر السبع 17 المقبل.

ولفت مكتب الصليب الأحمر إلى أن زيارة نفحة ستكون في 4 كانون الأول المقبل، وسجن رامون في 18 المقبل، وعسقلان في 10 المقبل، ومجدو المجموعة الأولى في 2 المقبل، والمجموعة الثانية في 9 المقبل، وللقصر في 17 المقبل، والنقب المجموعة الأولى في 11 المقبل، والمجموعة الثانية في 18 المقبل، وعوفر في 2 المقبل، وللمعتقلين القصر في 16 المقبل.