محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الناشط حافظ عمر حتى 8 كانون الثاني

وطن: قرّرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، تمديد اعتقال الناشط حافظ عمر حتى الثامن من كانون الثاني القادم.

وقال سعد شقيق الناشط عمر، إن "محكمة الاحتلال في معتقل عوفر مدّدت اعتقال حافظ حتى يوم الثامن من شهر يناير القادم على ذمة لائحة الاتهام المقدمة بحقه من قبل مخابرات الاحتلال".

وتابع سعد في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أنه تم "تحديد جلسة بين محامي الدفاع عن حافظ والنيابة العسكرية لبحث ملف القضية".

واعتقل الناشط عمر في آذار الماضي من منزله في منطقة عين مصباح وسط رام الله بعد اقتحام قوات الاحتلال للمكان.