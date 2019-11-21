ما وراء جبهة البيانات التي فتحتها الجبهة الديمقراطية ضد السلطة؟

رام الله-وطن: صعدّت الجبهة الديمقراطية في الآونة الأخيرة، من خطابها المناوىء للسلطة الفلسطينية، بلغة غير معتادة، لتتجاوز مرحلة كانت فيها الديمقراطية أكثر قرباً للسلطة من باقي الفصائل.

وعلى الرغم من محاولة القيادة السياسية في الديمقراطية تلطيف لغة النقد، إلّا أنّ ما يخفيه الكلام المتّزن على الشاشات، ظهر في البيانات الحادّة ضد السلطة الفلسطينية، ابتداءً من بيان يوم الجمعة الماضية، الذي وصف الحكومة، بـ"حكومة الضفة التي تبيع الوهم للرأي العام"، وصولاً إلى بيان الأربعاء، الذي عدّ التزام السلطة بأوسلو والتنسيق الأمني و"تشكل مناطقها سوقاً استهلاكية لمنتجات الاحتلال، على حساب حقوق الشعب ومصالحه الوطنية".

اقرأ: الديمقراطيه تصف حكومة اشتيه بحكومه الضفه التي تبيع الوهم للرأي العام

اقرأ: "الديمقراطية": لم يعد مفهوماً اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل وتعاونها الأمني معها والتبعية لاقتصادها

وطن حاولت معرفة خلفيات التصعيد الأخير، من نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس أبو ليلى، إلّا أنه رفض الخوض في التفاصيل، مكتفياً بقوله إن "خطاب الديمقراطية دائماً هيك"! ولكن أي متابع لبيانات الديمقراطية، يعلم بأن استخدام مصطلح "حكومة الضفة"، وصف طارىء عليها، كونه أحد خطابات الانقسام، نظراً لما تحمله الديمقراطية من عبء مُعلن لتقريب وجهات نظر طرفي الانقسام، ودعوتها ومن ثم تشديدها المستمر على ضرورة إجراء انتخابات، وتصدّرها للخطاب الإعلامي حول مبادرة الفصائل الثمانية لإنهاء الانقسام.

الأمر الذي يعزز وجود أسباب أخرى، ربما تكون غير معلنة، قلبت علاقة الديمقراطية بالسلطة، وتحوّلت فيه الديمقراطية، من صديق مقرّب وداعم، إلى التخندق في صفوف المعارضة.

مصادر مطلعة من داخل الجبهة الديمقراطية أكدّت لـوطن هذا الاعتقاد، مرجعة لغة التصعيد إلى عوامل مسّت بالجبهة وأضرت بها، بسبب ما آلت إليه العلاقات بينها وبين السلطة الفلسطينية. على رأس تلك الأسباب، قيام الصندوق القومي لمنظة التحرير بقطع المخصصات الشهرية للجبهتين الديمقراطية والشعبية منذ أيار/نيسان 2018.

أسباب أخرى وطنية/ عامة، قالت المصادر، إنها ربما تكون غير معلنة للرأي العام، ولكنها زادت من الشرخ بين الديمقراطية والسلطة، نتج عنها البيانات التصعيدية غير المسبوقة:

1-الاستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني

2- التردد في مكافحة الفساد

3-عدم اتخاذ السلطة لمواقف حازمة رداً على قرارات نتنياهو/ترامب

أمّا الأسباب الخاصة التي تتعلق بالشأن الداخلي للديمقراطية، وعلاقتها بالسلطة، فأجملتها المصادر بعدد من النقاط، معظمها يدور حول محاولات متعمدة لتهميشها وإقصائها من قبل السلطة:

1- اعتقاد الديمقراطية بوجود قرار رسمي، بإقصائها عن وسائل الإعلام الرسمية (وفا، تلفزيون فلسطين...).

2- سحب حقيبة "دائرة شؤون المغتربين" من عضو مكتبها السياسي، تيسير خالد، الأمر الذي نُظر إليه على أنه خطوة بنيت عليها خطوات كثيرة تجاه التهميش المستمر للديمقراطية بالمؤسسات الفلسطينية عامة.

وعلى الرغم من التزام الجبهة بحضور جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلّا أن هذه الاجتماعات يتم وصفها داخل الديمقراطية بأنها "شكليّة" و"استشارية"، الأمر الذي أدى إلى تصفية "التنفيذية" تماماً، من وجهة نظر الديمقراطية، مما أصاب الجبهة باليأس، الذي طفا على السطح مؤخراً وظهر في خطابها الناقد والمهاجم للسلطة.

لكن خطاب الديمقراطية الناقد، تحوّل إلى هجوم حاد ضد السلطة، بوصفها "حكومة رام الله"، بحسب بيان الجمعة الماضي 15 تشرين الثاني/نوفمبر. ولكن هذه الجزئية الحادّة في البيان، أوضحت المصادر لـوطن أنها نتيجة لصدور البيانات من قطاع غزة، حيث مقر الإعلام المركزي للديمقراطية. الذي يتم النظر إليه حتى من داخل الديمقراطية على أنه "قريب من حركة حماس"، بحكم الجغرافيا والمعاناة، مع توضيح أن هذا الوصف بالذات، مختلف عليه داخل الجبهة.