سيدي الرئيس.. "إلحق" الجاليات الفلسطينية قبل ان تغرق

كتب: نبيل أبو رجيلة

فلسطيني مقيم في رومانيا

تابعنا بحزن ممزوج بالإحباط وقائع الجلسة الديناصورية لما سمي بورشة عمل بوخارست واستغربنا ان الدعوة كانت تحت شعار "وحدة الجاليات الفلسطينية" رغم ان كل ما تم في الورشة هو كيف نفرق ونشتت الجاليات الفلسطينية ونضع على رأسها افشل الفاشلين.

فجأة أفاقت دائرة المغتربين من صحوتها بعد ثمانين عاما من النضال وأدركت أهمية توحيد الشتات الفلسطيني وفق رؤيتها وارائها وقراراتها! متناسية ان الجاليات الفلسطينية وخلال فترة اهمالها افرزت قادتها واسست نفسها واوصلت من يستحق الى قياداتها .

سيادة الرئيس .. للجاليات الفلسطينة خصوصيتها : من الناحية الاجتماعية – القانونية – التنظيمية (اختلاف نمط التفكير).

قانونيا : تخضع مؤسسات الجاليات للقوانين الغربية ومن يمثل الجاليات الفلسطينية في أوروبا هي جميع المؤسسات المسجلة رسميا لدى الحكومات كمؤسسات فلسطينية ولازالت موجودة بنشاطاتها على ساحات العمل اما البقية فهم متصيدون كراسي ومناصب ووجه لمصالح.

اجتماعيا: لا نقبل أن يكون في قيادة الجالية مليونير شحيح ولا خبير بلطجة ولا زبون مداوم لأقسام الشرطة ولاحتى زبون مخلص للنوادي الليلية، او مشجع لافرعة امن الدول العربية، ولو كان مرضي عليه من القيادة او مفروز نتيجة المخاصصات السياسية ليقود الجاليات.

احدى الاخوات في اجتماع الورشة قالت الخلاصة : أطفالنا واحفادنا يعرفون انهم من فلسطين ومن مدنها غزة ويافا وحيفا والقدس ولكنهم لايعرفون المنظمات والأحزاب الفلسطينية ولانريدهم ان يعرفوا صراعاتها.

سيادة الرئيس محمود عباس .. أطفالنا وشبابنا يبحثون عن الانتماء الصادق لقضية عادلة ولايبحثون عن رواتب ومناصب وارضاء قادة فلديهم هنا ما يكفيهم من مناصب وأحزاب وايدلوجيات ورواتب. احفادنا وأولادنا يريدون المستقبل وهو ملكهم ولاحق لابائهم واجدادهم ان يفرضوا عليهم ارائهم .

الأخ نبيل شعث لايعرف ربما ان التعددية هي روح اوروبا السياسية ويريد لاولادنا ان يعودوا الى المركزية القاتلة والتعصب الاعمى للرأي الوحيد .

الأخ شعث لا تعجبه الطريقة الأوروبية في التفكير والتجمع والتحزب والعمل والنشاط فيريد ان يفرض على أبنائنا طريقته وتفكيره ورأيه وظنونه ومصلحته .

الأخ شعث يرى ان الحوار مدمر ولايصلح لنا وهو يعتبر ان كل السنين التي رضع فيها أبناؤنا العقلية الاوروبية يجب ان تمحى ونعود الى العقلية العشائرية القبلية والزعيم الأوحد والطاعة العمياء .

الأخ شعث لايؤمن بالتعاون والائتلاف والتنسيق ربما لانه لم يمارسها في حياته ولكن أولادنا لايعرفون غيرها ولايعرفون مايسمى بالاتحاد الأوحد ذو اللون الواحد.

لو ان تجربة الأخ شعث في رومانيا كانت ناجحة لكنا صدقناه ولكن الايرى مدى الفشل الذي وضعنا به هنا.

وُضع فوقنا بانتخابات تعينية مسرحية جالية متكبرة علينا اخذت اموالنا ولانعرف ماذا فعلت بها، اهملتنا وشردتنا ومزقتنا. افشلت وأوقفت جميع النشاطات وكل مافعلته كان نشاطات خلافية بهدف تسجيل مواقف لم ندعى اليها ولم نشارك بها لأننا لم نعرف عنها سوى مما كتبوه عنها.

سيدي الرئيس.. اغلب من تم تعيينهم بأوامر عليا نعلم تماما ان أولادهم لايتكلمون العربية ولايعرفون الدبكة الفلسطينية ولايقرأون عن فلسطين في لغة موطنهم.

كان يجب على من عينهم ان يعلمهم الوطنية وحب فلسطين والخوف على مستقبلها ضمن اسرهم أولا قبل ان يعلموه الاخرين ذلك ففاقد الشيئ لايعطيه .

سيدي الرئيس ابو مازن .. الحقنا قبل ان نغرق، فمن يخطط لنا يخطط لاغراقنا في خلافات وصراعات تدمرنا .

سيدي الرئيس.. في الغربة، النشطاء هم من يمثل فلسطين ومن عيّنهم هو عملهم وحبهم لفلسطين، فبعضهم أعضاء في الأحزاب الاوروبية ولهم أصدقاء في الجاليات العربية والتركية ويمثلون أبناء الجالية ولا يمثلون عليهم، ويدفعون من جيبوهم ولايقبضون رواتب ويدهم العليا دائما وليست السفلى.

لايهمهم اصدار التقارير والبيانات والتصريحات النارية والخطب الرنانة وانما العمل والنشاط ، ولا يدمرون الإيجابي لكي يصبح سلبيا مثلهم.

اتركوهم يعملون فهم ادرى بشعاب مكتهم من الأخ نبيل شعث.

فلسطين هي الكلمة العليا ولايهمهم ماهو ادنى من ذلك فهم لها منتمون.. فلسطين خالدة والأشخاص زائلون.