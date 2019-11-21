البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم جمعية مرضى السرطان في محافظة الخليل

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعما لجمعية مرضى السرطان الخيرية في محافظة الخليل.

وزار الجمعية نزار بالي مدير منطقة الجنوب في البنك الإسلامي الفلسطيني وعبد الغني عرعر مدير فرع راس الجورة وكان في استقبالهم رئيس الجمعية الدكتور أديب القيسي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية.

وأكد بالي حرص البنك على تقديم سبل الدعم للمؤسسات الصحية لتمكينها من تلبية احتياجات المستفيدين، مشيرا إلى علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع البنك مع المؤسسات الوطنية المختلفة.

ويهتم البنك الإسلامي الفلسطيني بدعم المؤسسات الصحية وتلك التي تعنى بتقديم الرعاية والاهتمام لمرضى السرطان في محاولة للتخفيف عن كاهل هذه الفئة، وتتنوع مساهماته لتشمل توفير احتياجات المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمرضى وتوفير المواصلات لهم وغيرها.

ويؤمن البنك أن مشاركته في تلبية احتياجات المجتمع هي جزء من دوره في بناء الوطن بالتكامل والتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

ومن جهته شكر الدكتور اديب القيسي رئيس جمعية مرضى السرطان الخيرية البنك الإسلامي الفلسطيني على دعمه ووقوفه بجانب مؤسسات المجتمع، داعيا كافة المؤسسات لمزيد من التعاون والتكامل من أجل بناء الوطن.