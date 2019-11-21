لماذا لا نستهدف الولايات المتحدة بشكل مباشر؟



كتب: فادي البرغوثي

لم يكن موقف الادارة الامريكية الاخير موقفا غريبا على سلوكها العدائي اتجاه شعبنا الفلسطيني وقضاياه العادلة فهي قبل هذا الاعلان قامت في امور خطيرة لا تقل خطورتها عن الموقف السياسي الحالي ولربما اخطر شيء قامت به هذه الادارة سابقا وكما هو معروف للجميع اعلان القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني وكذلك ما اقدمت علية بالتجرؤ في محاولة شطب قضية اللاجئين من اعادة تعريفة اللاجئ الفلسطيني أنه يقتصر على المواطن الذي خرج من فلسطين فقط وهي محاولة التفاف واضحة على كل التغيرات الديمغرافية التي جرت منذ تاريخ النكبة عام 1948 م وكذلك محاولاتها المستمرة في ايقاف عمل المؤسسة الدولية التي تقدم خدمات للاجئين ووقف الدعم عنها وتقديم قرارات دولية لوقف عملها بالكامل وكذلك ما قامت به من اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن .

هذا لا يعني ان هذه الادارة هي من تصب العداء للشعب الفلسطيني فقط ايضا الادارات السابقة بموقفها من الشعب الفلسطيني وقضاياه، لكن هذه المرة تمادت الادارة الامريكية الحالية عن نطاق المألوف سياسيا وعن نطاق المألوف دبلوماسيا في نطاق التوازن التي ظلت تبحث عنة الولايات المتحدة الامريكية بما يعرف في سياسة المخضرم هنري كسنجر وزير الخارجية الامريكي في فترة توقيع الاتفاقية بين مصر وإسرائيل والتي كانت قائمة على ان المنتصر لا يجب ان يمارس سياسة القوة للمهزوم ويمنحه مساحة معينة حتى يقبل بحل سياسي واتفاق يضمن الديمومة والاستمرارية .

لكن في كل الاحوال فان سياسية ترامب على الرغم من تعجرفها ازاء القضايا الفلسطينية والعربية فانها تعتبر واضحة بالنسبة للادارات السابقة وفي هكذا وضوح فان موقفنا يجب ان يستند الى استهداف الولايات المتحدة بشكل مباشر وعلى ذلك يجب العمل على ما يلي:

في اطار العمل الدبلوماسي والرسمي

- يجب وقف العمل بالاتفاقية الامنية بين الادارة الامريكية الحالية وبين السلطة الفلسطينية فهذه الاتفاقية جاءت في اطار مساعدة السلطة لفترة انتقالية تكون ممهدة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فانه من الواضح ان الادارة الامريكية تنظر الى السلطة في اطار وظيفي لا تخرج من تقديم خدمة للاحتلال.

- يجب الاسراع في الانضمام الى بعض الاتفاقيات الدولية التي تستهدف الولايات المتحدة الامريكية بشكل مباشر احدى اهم هذا الاتفاقيات هي اتفاقية الملكية الفكرية واتفاقية الطيران مما يجعل الادارة الامريكية بين فكي كماشة فمن جهة هناك قرار من الكونغرس الامريكي ينص على ان اي معاهدة او اي اتفاقية تنظم اليها منظمة التحرير الفلسطينية يجب الخروج منها فورا حيث لا يعقل ان تخرج الولايات المتحدة من هتين الاتفاقيتان لما لهم مردود مباشر عليها نفسها وهي من جهة اخرى لا يمكن لها تعارض قرار الكونغرس الامريكي .

كذلك فإننا بالانضمام الى الاتفاقيتان المذكورتان فإننا نقدم خدمة كبيرة لأصدقائنا في الصين الشعبية لما له اثر مباشر على خروج الولايات المتحدة من اتفاقية الملكية الفكرية وبالتالي يجعلنا نخلق تحالفات جديدة مبنية على اساس المصالح ويجعلنا كذلك نغير قواعد اللعبة مع الولايات المتحدة الامريكية المنية على اساس ان الولايات المتحدة وسيط بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني لإقامة سلام عادل في منطقة الشرق الاوسط .

كما ان الانضمام لهذه المعاهدات والاتفاقيات لا يحتاج اكثر من رسالة يقوم بها الرئيس وهي تختلف عن الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الاخرى التي بحاجة الى تصويت والحصول الى اغلبية من الدول كما جرت العادة .

في اطار العمل الشعبي والجماهيري

- يجب التحرك مع الاحزاب والحركات الشعبية بكل اصنافها وفئاتها الاجتماعية من اجل التحرك لمقاطعة البضائع الامريكية في كل الوطن العربي وهذا الامر ليس غريبا فالشارع العربي اكتوى وما زال يكتوي بسياسة الولايات المتحدة الامريكية وهذا لا يحتاج الى قرار رسمي بقدر ما يحتاج الى قرار شعبي لنخرج من ضعف الانظمة العاجزة امام امريكا وسياساتها في الشرق الاوسط.

وفي سياق ذلك فان هذه السياسة تجعلنا نصيد ثلاثة عصافير في حجر واحد فمن ناحية نخرج من عملية الدفاع كما تعودنا الى مرحلة الهجوم استنادا للقاعدة التي تقوم خير وسائل الدفاع هي الهجوم وبالتالي تحويل عملية الضغط الموجة نحونا من قبول سياسة الامر الواقع الى ضغط معاكس موجهة للولايات المتحدة الامريكية وحتى تدفع الولايات المتحدة الامريكية ثمن مواقفها في الشرق الاوسط.

ومن جهة اخرى فاننا نحرك الشعوب للصالح القضايا العربية دون ان نتدخل في سياستها الداخلية فهذه لا تحتاج الا الى قرار شعبي غير ملزم للساسة والدبلوماسيين والعمل الرسمي العربي .

الامر الثالث اعادة بناء علاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني وبين الشعوب العربية في اطار مواجهة سياسات الولايات المتحدة الامريكية المعادية لحقوقنا التاريخية والمشروعة ، فالقضية الفلسطينية ما زالت على راس قضية شعوبنا العربية مثلا ما نراه في بلاد المغرب العربي من تشجيع في مباريات كرة القدم بهتافات تخص فلسطين يؤكد حجم التأييد الواسع للقضية الفلسطينية وكذلك الشعوب الاخرى فعلى سبيل المثال الشعب المصري الذي ما زال يرفض عملية التطبيع بالرغم من اتفاقية السلام المنعقدة بين مصر وإسرائيل وكذلك الشعب الاردني وغيرها من الشعوب العربية وتبقى الامور في ذلك من يعلق الجرس.

اما على صعيد العلاقة مع الكيان الصهيوني فالمطلوب ايضا

- تحديد العلاقة مع الكيان الصهيوني فورا وهذا يتطلب البدء الفوري في تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجالس المركزية المتعاقبة ذات الصلة وبالتالي وقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وتحويل جذري في وظائف السلطة الفلسطينية.

دون ذلك فان الشارع الفلسطيني يبقى يعتريه الخمول فأساس التحرك ضد الاحتلال تبدأ بمواقف واضحة منه ومن ثم تأتي المواجهة المفتوحة كما يدعو لها البعض .

وفي هذا الاطار فأننا نتحدث عن أمرين، مصداقية القيادة امام جماهيرها خاصة ان تطبيق هذه القرارات ظل مؤجل لفترة كبيرة ودون اي مبرر ومن ناحية اخرى فان هذه المواقف تكمن اهميتها ايضا في معرفة الاحتلال اننا لا نستخدم ذلك كأسلوب للمناورة فجميع ما قمنا به سابقا من التلويح بتطبيق القرارات قد استنفذ.

دون ذلك نبقى نراوح مكاننا دون تقدم يذكر وأما بالنسبة الى بيانات الشجب والاستنكار لا تساوي الحبر الذي كتبت من اجلة وهذا الاسلوب لا يسمن ولا يغني من جوع .