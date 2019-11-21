الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس

وطن: استولت قوات الاحتلال الخميس على جرافة من داخل أحد المحاجر في بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد صاحب المحجر علي عيسى مخلوف أن قوة من جيش الاحتلال داهمت المحجر الواقع بين عصيرة القبلية وعوريف، واستولت على جرافة جنزير، دون إبداء الأسباب.

وأضاف أن العاملين في المحجر والمواطنين حاولوا التصدي لقوات الاحتلال، وجلسوا أمام الجرافة لمنع تحريكها، كما سدوا الطريق بالمركبات والشاحنات، إلا أن الجنود أبعدوهم بالقوة، وأطلقوا باتجاههم قنابل الصوت والغاز، واقتادوها إلى مستوطنة "يتسهار".

وتعرض مخلوف للإصابة برضوض في قدمه بعد أن ألقى به الجنود من أعلى الجرافة عندما صعد إليها لإعطابها ومنع تحريكها.

وأكد أنه لم يتسلم أي إخطار مسبق أو قرار يبرر الاستيلاء على هذه الجرافة، وقد أبلغ الارتباط الفلسطيني بالحادث.

ولفت إلى أن المحجر الذي يديره تعرض في السنوات الماضية لاعتداءات المستوطنين الذين أحرقوا وأعطبوا بعض الآليات.