جرافات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 168

وطن: هدمت قوات شرطة الاحتلال ووحدة "يوآف" التابعة لما يسمى بـ"سلطة تطوير النقب" قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، والمهددة بالتهجير والإخلاء، بعد ظهر اليوم، الخميس، للمرّة 168 وقامت بهدم خيام أهالي القرية بالجرافات .

وعادت سلطات الهدم في النقب لاستخدام المعدات الثقيلة في هدم قرية العراقيب اليوم، بعد قيامها خلال الأشهر الماضية بهدم قرية العراقيب بشكل يدوي باستخدام السلاح الأبيض لتمزيق الخيم ومن ثم جرها بسيارات الدفع الرباعي التابعة لوحدة "يوآف" المسؤولة عن هدم البيوت.

وجرى الهدم السّابق للقرية في السادس من شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر الجاري.

(عرب48)