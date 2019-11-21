الرئيس يستقبل رئيس الكنيست السابق في رام الله

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، الخميس، رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ في مدينة رام الله.

وبحث الطرفان "ضرورة تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد "بورغ" على أهمية إيصال رسالة السلام الفلسطينية المتمثلة بموقف الرئيس للرأي العام الإسرائيلي.

وأضاف "هناك شريك فلسطيني للسلام، والمطلوب وجود شريك إسرائيلي لصنع السلام العادل، لخدمة الشعبين، على أساس قرارات الشرعية الدولية، لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، عام 2014، عقب رفض دولة الاحتلال وقف الاستيطان، وإطلاق سراح قدامى الأسرى.