الحكم على الأسير مؤيد شراب بالسجن لمدة 5 سنوات و10 الاف شيكل غرامة

وطن: أصدرت محكمة سالم العسكرية حكماً بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات بحق الأسير مؤيد جميل شرّاب (37عاماً) من سكان بلدة عورتا جنوب مدينة نابلس، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.

وأوضح مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر شراب بتاريخ 25/7/2016، بعد اقتحام منزله وتفتيشه وأدعى الاحتلال بأنه مسؤول عن خلية عسكرية كبيرة تتبع لحركة حماس بمدينة نابلس.

وأضاف، بأن محاكم الاحتلال وبعد تأجيل محاكمة الأسير شراب عشرات المرات بحجة استكمال الإجراءات القضائية بحقه، أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات أمضى منها ثلاث سنوات ونصف حتى الآن.

وكانت إدارة السجن قد عاقبت الأسير شراب في مارس الماضي بالعزل لمدة شهر؛ بحجة أنه يشكل خطراً على الاحتلال، دون تحديد ماهية الخطر.

يذكر بأن الأسير شراب كان قد اعتقل سابقاً عدة مرات لدى الاحتلال وبلغ مجموع ما أمضاه في السجون 11 عاماً، غالبيتها أمضاها في الاعتقال الإداري، وخاض خلال اعتقالاته عدة إضرابات عن الطعام أبرزها مشاركته في الإضراب الذي خاضه المئات من الأسرى الإداريين عام 2014 والذي استمر 63 يوماً.