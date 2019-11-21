"الخارجية": المطلوب ترجمة الإجماع الدولي عبر الاعتراف الفوري بدولة فلسطين

رام الله- وطن: رحبت وزارة الخارجية بالبيانات والمواقف التي صدرت عن غالبية الدول والمجموعات الإقليمية قبل وأثناء وبعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمس، والتي عكست بوضوح الإجماع الدولي على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها خاصة تلك التي تؤكد على عدم شرعية وبطلان الاستيطان في أرض دولة فلسطين من أساسه، ورفضت بشكلٍ صريح موقف الإدارة الأمريكية الذي عبر عنه وزير خارجيتها بشأن الاستيطان بصفته مخالفاً للقانون الدولي وخروجاً عن الشرعية الدولية وقراراتها، وتهديداً مباشراً لفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، جاء ذلك بشكلٍ واضح في بيان رئاسة مجلس الأمن والمجموعة الأوروبية والبيان المشترك للعشر دول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.

وفي ذات الوقت أدانت الوزارة بأشد العبارات مواقف مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية والمندوب الإسرائيلي في المجلس، معتبرة انها استخفاف مقصود بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها، ودعوة علنية لاستبدال الشرعية الدولية بعنجهية القوة وشريعة الغاب.

وحيّت الوزارة جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والتكتلات الإقليمية المختلفة التي أصدرت مواقف وتصريحات عبرت فيها عن رفضها للموقف الأمريكي المُنحاز للاحتلال والاستيطان، وعبرت عن انحيازها الكامل للشرعية الدولية وقراراتها وللحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصير أسوةً بالشعوب الأخرى.

وترى الوزارة أن مجموعة القرارات الأممية التي صدرت في الأيام القليلة الماضية عن لجان وهيئات الأمم المتحدة بشأن الحالة في فلسطين المحتلة عكست أيضاً هذا الإجماع الدولي، وأكدت على عزلة دولة الاحتلال وحليفتها الكبرى وسياساتها الشرق أوسطية، فيما يؤكد على نجاحات الدبلوماسية الفلسطينية والجهود التي يقودها الرئيس عباس في مواجهة التغول الأمريكي الإسرائيلي على شعبنا وحقوقه.

وأكدت الوزارة أن المطلوب هو ترجمة هذا الإجماع الدولي إلى إجراءات وآليات عملية لردع دولة الاحتلال وإجبارها على وقف مخططاتها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي وتمردهم على الشرعية الدولية وقراراتها وتهديدهم للأمن والسلم الدوليين.

ورحبت الوزارة بدعوة لوكسمبورغ لدول الاتحاد الاوروبي بضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين كرد طبيعي على الموقف الأمريكي الأخير من موضوع الاستيطان. وبناء عليه أعادت التأكيد والمطالبة مرة أخرى كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تعترف فوراً بدولة فلسطين على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمةً لها، كونه الوقت الأنسب للرد على الموقف الأمريكي المخالف للقانون الدولي والذي ستترجمه إسرائيل من خلال ضمها لغور الاردن وتدمير فرصة حل الدولتين.