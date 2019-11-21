عائلة الاسير سامي ابو دياك تتمكن من زيارته لـ20 دقيقة: اُحضر على كرسي متحرك وهو شبه فاقد للوعي

رام الله- وطن: تمكنت عائلة الأسير سامي ابو دياك من زيارته اليوم الخميس في معتقل "عيادة الرملة"، حيث تمكن شقيقه صلاح ووالدته وشقيقاته من زيارته.

وروى صلاح الوضع الصحي لشقيقه سامي الذي تدهور في الايام الاخيرة قائلا ان سلطات الاحتلال "أحضرت سامي على كرسي متحرك، حيث كان يحرك رأسه وعيونه، وهو شبه فاقد للوعي"، مضيفاً انه طوال الزيارة حاول شقيقي الأسير الثاني سامر المحكوم بالسجن المؤبد الحديث معنا حتى يخفف من صعوبة الموقف نظرا لوضع سامي الصحي، لافتا الى ان الزيارة استمرت لمدة 20 دقيقة فقط. وبعد أن انتهت جرى نقل سامي بالاسعاف للمستشفى.

يشار الى ان للأسير سامي ابو دياك شقيق اخر معتقل اسمه سامر ومحكوم بالسجن مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005.

واعقب زيارة عائلة ابو دياك للاسير سامي، اجتماعا بين العائلة ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر مع نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في فلسطين أوليفر كاسوت بشأن متابعة الوضع الصحي الصعب والخطير للأسير المريض سامي أبو دياك.

وشدد أبو بكر خلال اللقاء على سوء الحالة الصحية الحرجة للأسير أبو دياك وعلى ما تعرض له من سياسة إهمال طبي ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، والتي أوصلته إلى حافة الموت، ما يدلل على أن هناك جريمة قتل طبي مكتملة الأركان تمارس بحق أبو دياك.

وكانت " هيئة الاسرى" قد نشرت اليوم سردًا كاملا لمعاناة الاسير سامي ابو دياك، اضغط هنا