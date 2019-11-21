الحكومة تدين اقتحام مكتب وزير الأشغال العامة في غزة

وطن: أدانت الحكومة ما أقدمت عليه أجهزة حماس، من اقتحام مكتب وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة في قطاع غزة، والتحقيق مع موظفيه.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس، إن الاعتداء لا ينسجم مع المساعي الجارية لخلق أجواء إيجابية لإنجاح عقد انتخابات عامة، تشكل بوابة لإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسساتنا، وإعادة الأجواء الديمقراطية لمجتمعنا.

وأضاف أن الوزير زياره يتابع مشاريع الوزارة في القطاع، والتي تتنوع بين إعادة الإعمار، ومشاريع البنية التحتية، والمياه، والتعليم وغيرها.

وأشار إلى أن التضييق على الوزراء يعيق عمل الحكومة عن تقديم خدماتها لأبناء شعبنا في القطاع، ويحرمهم من الاستفادة من المشاريع والخدمات التي تقدمها لهم.

وأكد أن الحكومة ورغم كل المعيقات، ستظل وفية في التزاماتها، والقيام بواجباتها تجاه قطاع غزة، ولن تتوانى عن تقديم كل جهد ممكن لإنشاء المشاريع التطويرية وإعادة الإعمار، وتمويل القطاع الصحي، ومساعدة الفقراء، والعاطلين عن العمل.