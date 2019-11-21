اشتية: 14 فصيلا ابدوا موافقتهم على اجراء الانتخابات ورد حماس سيأتي الاحد

رام الله - وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية ان الرئيس محمود عباس استلم ردا مكتوبا من 14 فصيلا ابدت فيها موافقتها على اجراء الانتخابات.

وأضاف اشتية خلال كلمته في فعالية اليوم الزراعي وافتتاح الحديقة الدولية شمال شرق حديقة الاستقلال بمحافظة رام الله والبيرة اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين الذين زرعوا بهذه المناسبة أشجارا بأسماء بلادهم في الحديقة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية. : "الرئيس عباس دعا إلى عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستلم ردا من 14 فصيلا وافقت فيها على عقد هذه الانتخابات"

واوضح اشتية "ننتظر ردا من حركة حماس بالموافقة يوم الأحد المقبل، ونطالب منكم بعد ما ينجز الاتفاق على عقد الانتخابات بالضغط على إسرائيل للسماح بعقدها في القدس إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، فالاتفاقيات مع إسرائيل سمحت لنا بعقدها في القدس سابقا بعدة انتخابات".

وكان نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري قال في تصريحات صحفية "إن ردنا" على ورقة الرئيس عباس حول الانتخابات جاهزة وننتظر وصول رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر لغزة لاستلامه.

وأضاف العاروري "تسلمنا ورقة من أبو مازن عبر حنا ناصر واتفقنا مع الفصائل على جملة محددات بشأن الانتخابات أهمها مشاركة القدس فيها وانتخابات تشريعية ورئاسية".

وشدد على أن الفصائل متفقة على ضرورة إصدار مرسوم أو مرسومين بتواريخ محددة لكل انتخابات، كما تم الاتفاق على إجراء انتخابات للمجلس الوطني قد لا يحدد تاريخها لكن يجب أن تقام".

وأوضح العاروري أن هناك مقدمات ضرورية لإجراء انتخابات تعبر عن الشارع وأهمها حرية العمل وتكافؤ الفرص واحترام النتائج.