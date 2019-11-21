إصابة جديدة في صفوف لاعبي ريال مدريد

وطن: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن لاعب خط وسطه لوكاس فاسكيز، تعرض اليوم الخميس، لكسر في إصبع قدمه دون تحديد مدة غيابه.

وقال النادي الملكي في بيان له: "بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا لوكاس فاسكيز (28 عاما) اليوم، تم تشخيص حالته من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد على أنها كسر في عظمة مقدمة الإصبع الكبير للقدم اليسرى".

وأشار بيان "الميرينغي" إلى أنه سيبقى يراقب مدى تطور علاج لاعبه دون الإشارة للفترة التي سيغيب فيها عن الملاعب.

ووفقا للصحف الإسبانية، فإن الكسر حدث عندما سقط أحد الأوزان على قدمه اليسرى أثناء التدريب في صالة اللياقة البدنية "الجيم".

ويأتي هذا الحادث بعد نحو ثلاثة أسابيع من عودة فاسكيز من إصابة في ربلة الساق أبقته بعيدا عن الملاعب لما يقارب الشهر.

وانضم فاسكيز لقائمة المصابين في النادي الملكي، والتي تضم جيمس رودريغيز وناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو.