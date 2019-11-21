اصابات بالاختناق بغاز الاحتلال شرقي خان يونس

غزة- وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء الخميس؛ جراء استنشاقهم غازًا مسيلًا للدموع أطلقته قوات الاحتلال صوب المناطق السكنية شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في موقع "كيسوفيم" العسكري شرق القرارة أطلقوا عددًا من قنابل الغاز قرب شارع "جكر" المحاذي للسياج الأمني.

ولفتت إلى أنّ سكان المناطق الشرقية القريبة من السياج الأمني أصيبوا بالاختناق بعد وصول دخان قنابل الغاز إلى منازلهم.

هذا وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع جميع حالات الإصابة بالاختناق ميدانيًا؛ دون أن تضطّر لنقل أيّ حالة إلى المستشفيات.