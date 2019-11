نخبة من علماء العالم بينهم تشومسكي وجورج سميث يطالبون بالافراج عن أُبيّ العابودي

رام الله - وطن: اطلقت مجموعة "علماء من اجل فلسطين" عريضة الكترونية مفتوحة للتوقيع ضد الاعتقال الاداري في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مطالبة بالافراج الفوري عن مدير مركز "بيسان" للبحوث والإنماء أُبيّ العابودي (للاطلاع على العريضة والتسجيل بها اضغط هنا)

ومن بين العلماء الموقعين على العريضة العالم الأمريكي نعوم تشومسكي والعالم الحائز على جائزة نوبل جورج سميث الذين نددوا بالاعتقال الإداري في سجون الاحتلال ومطالبين بالإفراج الفوري عن الباحث أبي العابودي، أحد رواد المجتمع المدني الفلسطيني.

وقالت هند شريدة زوجة العابودي ان العريضة تسلط الضوء على الاعتقال الاداري باعتباره اعتقال تعسفي وظالم، يسعى الاحتلال من خلاله الى زج الفلسطينيين في السجون دون توجيه اي تهمة لهم.

واكدت ان زوجها العابودي هو واحد من بين مئات الاسرى الفلسطينيين الذين حكمت عليهم سلطات الاحتلال بالاعتقال الاداري لانها لا تملك اي تهمة ضدهم، وهذا تعبير عن خشيتها من المثقفين واصحاب الافكار القادرين على التأثير على محيطهم.

واكدت شريدة ان الاعتقال الادري الذي تمارسه سلطات الاحتلال هو اعتقال غير قانوني وتعسفي، وهو بذلك غير محدد ويجدد حسب مزاج المحتل.

وطالبت شريدة بضرورة تكثيف العمل على كافة المستويات من اجل انهاء الاعتقال الاداري، قائلة "ان هذا الاعتقال يجب ان يتوقف نهائيا، لا يمكن لسلطات الاحتلال ان تواصل اعتقال ابناء الشعب الفلسطين والزج بهم في السجون والزنازين دون اي تهمة وبذريعة الملف السري".

وكانت قوات الإحتلال قد اعتقلت في 13 نوفمبر 2019 أبي العابودي، أحد المساهمين الفاعلين والمقربين في منظمة "علماء من أجل فلسطين"، الذي ينتمي لها مجموعة من العلماء العالميين في مجالات علمية شتى، وبعضهم حائز على جائزة "نوبل".

يُعتبر نعوم تشومسكي من أبرز الفلاسفة والمثقفين في العصر الحديث، كما أنّه يعدّ أحد مؤسسي مجال العلوم المعرفية، حيث وصف سياساته الخاصة بشكلٍ واسعٍ على أنّها فوضوية وراقية واشتراكية تحررية. كان منتقدًا غير معتذر للسياسة الخارجية الأمريكية منذ عقود .

والى جانب حياته الاكاديمية الزاخرة بالانجازات، بدأ نعوم تشومسكي في اواخر الستينات بالانخراط أكثر في النشاط السياسي، وكان دائمًا يتحدث عن ميوله اليسارية، وفي عام 1967 بدأ التحدث علنيًا ضد السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتحدث مقاله الذي حمل عنوان "مسؤولية المثقفين" والذي نُشر في "The New York Review of Books" في العدد الصادر شباط / فبراير 1967 عن آرائه المعارضة.

ولطالما انتقد تشومسكي دولة الاحتلال، وشكل مع رفيق دربه الراحل أستاذ الأدب والحضارة في جامعة كولمبيا بولاية نيويورك الفلسطيني إدوارد سعيد فريقاً ثنائياً أخذ على عاتقه الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني على المنابر الأكاديمية والفكرية، وقدما أروع المواقف في نقد الصهيونية ومخططاتها الاستعمارية. ولم يتخل تشومسكي عن قضية رفيق دربه إدوارد سعيد وواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية.

ودعا تشومسكي الشعب الأمريكي في اكثر من مناسبة الى ضرورة مواجهة إسرائيل ومقاطعتها بسبب معاملتها للفلسطنيين، ووصف موقف بلاده الولايات المتحدة الأمريكية بالمتناقض في محاضراته .

وينتقد تشومسكي سياسة الولايات المتحدة الخارجية نحو إسرائيل، ولكنه في نفس الوقت يؤكد على أن لديها السلطة في تخفيف حدة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

ويرى تشومسكي أن العالم يعمل كالمافيا وأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقول (لا تفعل شيئاً فأنت لا تفعله) وهو ما يجب فعله مع إسرائيل، معتبرا ان التغيير في موقف إسرائيل يجب ان يبدأ من البيت الابيض

وكانت جمعية "علماء من أجل فلسطين" قد اصدرت بيانا في وقت سابق وصل وطن نسخة منه، شرحت فيه السياق الذي تم فيه اعتقال العابودي، ابتداءً من مداهمة قوات الإحتلال لمنزله في كفر عقب، مرعبة أطفاله وزوجته، ومن ثم ظهور العابودي عقب إعتقاله أمام جلسة إستماع في 14 نوفمبر 2019، لكن لم يتم الإفراج عنه رغم عدم وجود أي تهمة موجهه له.

واستنكرت منظمة علماء من أجل فلسطين وجميع العلماء الموقعين على العريضة هذا الفعل الهمجي بكافة أشكاله ودعت للإفراج الفوري عن العابودي، خاصة وأنه يشغل منصب مدير مركز معهد بيسان للبحوث والتنمية، والذي يلعب دوراً طليعياً في المجتمع المدني ويعمل بلا انقطاع لدعم الحق في التعليم.

وأشاد البيان، بجهود مركز بيسان في ظل إدارة العابودي، واستضافته للعديد من اللقاءات لأبرز علماء فلسطين وذلك تحضيرا للقاء الدولي الثالث للعلوم في فلسطين، والذي من المقرر عقده في معهد ماسشوتس للتكتولوجيا.

وفي ذات السياق، أشاد "علماء من أجل فلسطين" بالدور الطليعي الذي يقوم به العابودي، بدايةً من تطوير المحادثات حول تقوية المجال العلمي الفلسطيني وتجهيزه لخطط مستقبلية لتنظيم ورشات عمل علمية في فلسطين.