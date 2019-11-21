ترامب: سأنشر بياناتي المالية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة

وطن: تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر بياناته المالية قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، موضحا أن سبب قراره هو "مطاردة الساحرات" المستمرة ضده من جانب "المدعين الديمقراطيين في نيويورك".

وأكد الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن المدعي الخاص السابق روبرت مولر، الذي ترأس التحقيق في "تآمر ترامب مع روسيا"، تحقق من جميع الشؤون المالية والوثائق الضريبية الخاصة به، ولكن "لم يجد شيئا".

وقال: "هذا لم يحدث أبدا مع الرؤساء. ما يفعلونه (معي) غير قانوني. لكنني نظيف، وعندما سأنشر بياناتي المالية (وهذا قراري) قبل فترة وجيزة من الانتخابات، سيظهر ذلك أنني أكثر ثراء مما ظن الناس، وهذا جيد".

المصدر: RT