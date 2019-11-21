3 خيارات امام نتنياهو احداها الحرب للهروب من الاتهامات ضده

وطن: عرضت القناة "12" العبرية مساء الخميس ثلاثة خيارات أمام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تقديم لائحة اتهام ضده.

وأوضح المحلل السياسي في القناة "عميت سيغال" أن الخيار الأول إعلان نتنياهو عن استقالته، وهو خيار مستبعد، أما الثاني فهو احترام قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام بحقه ووعد الجمهور بإثبات براءته.

وفيما يتعلق بالخيار الثالث؛ فيتمثل في هروب نتنياهو إلى الأمام وشن حرب على إحدى الجهات، وهو خيار غير مستبعد، وفقاً لـ"سيغال".

وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي "أيفخاي مندلبيت" قرر الليلة تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو تحتوي على تهم الفساد والخداع واستغلال المنصب بالإضافة للرشاوى.

وذكرت مندلبيت أن لائحة الاتهام تضم ملفات الفساد المعروفة باسم "4000، 1000، 2000". وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكيان التي تقدم فيها لائحة اتهام بحق رئيس وزراء في منصبه.

ومن المقرر أن يصدر نتنياهو تصريحًا صحافيًا الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم للرد على القرار بتوجيه لائحة اتهام بحقه.