محكمة الاحتلال ترد استئناف النيابة وتقرر الإفراج عن سمير جبريل وزياد الشمالي

وطن: ردت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الخميس، الاستئناف الذي قدمته نيابة الاحتلال العامة ضد قرار الإفراج عن مدير التربية والتعليم بالقدس سمير جبريل، ورئيس اتحاد لجان أولياء امور طلاب القدس زياد الشمالي.

وذكر محامي نادي الأسير مفيد الحاج أن قاضي محكمة الاحتلال صادق على قرار الإفراج عن جبريل والشمالي بشروط.

وذكر المحامي الحاج أن محكمة الاحتلال اشترطت على كل واحد من الطرفين دفع كفالة مالية بقيمة 7500 شيكل، والتوقيع على 20 ألف شيكل كفالة شخصية وطرف ثالث، والحبس المنزلي حتى 28 - 11، ومنعهما من الاتصال مع أي أحد ذُكر اسمه بالملف، كذلك منعهما من استخدام الهاتف والكمبيوتر.

وأضاف "كما اشترطت إبعادهما عن مكان عملهما حتى تاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأوضح أنّ شرطة الاحتلال طلبت تجميد قرار الإفراج عن الأسيرين للاستئناف عليه، وأمهلها القاضي حتى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم لتقديم الاستئناف، مشيرًا إلى ان نيابة الاحتلال قدّمت استئنافًا على قرار الإفراج وردّه القاضي بعد النظر فيه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مدير مديرية التربية والتعليم سمير جبريل أمس الأربعاء، وقررت إغلاق مكتب المديرية لمدة ستة أشهر بقرار من وزير أمن الاحتلال جلعاد أردان.

كما اعتقل جنود الاحتلال رئيس اتحاد لجان أولياء أمور طلاب القدس زياد الشمالي خلال مشاركته امس الأربعاء في اجتماع مع أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد في أحد الفنادق في حي الشيخ جراح بالقدس.