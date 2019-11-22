فيديو| الاحتلال يقتحم مخيم الأمعري بمدينة رام الله

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم "الجمعة" مخيم الأمعري بمدينة رام الله، حيث اندلعت مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأفاد مراسل وطن في الميدان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا مخيم الأمعري وبرفقة قوة إضافية ومركبة "ونش" حيث قامت بتحميل إحدى السيارات، ومن ثم جرى الانسحاب.

وخلال الانسحاب، اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" ما بين الشبان وجنود الاحتلال داخل مخيم الأمعري.

كما أقدم "جيب"عسكري إسرائيلي متعمداً بدهس شاب خلال اندلاع المواجهات بالمخيم.