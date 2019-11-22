أسماء سلامة تكتب لوطن : ديتول

ترتبط النسبة 99% و شقيقاتها، في أذهاننا كشعوب عربية بدلالات معينة، نكاد نتفرد بها عن العالم، ولكهنا في جوهرها بعيدة في الحقيقة عن التميز بمعناه الدقيق .

كانت هذه النسبة إلى فترة ليست ببعيدة مرتبطة بنتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات العامة، وتاريخ العرب زاخر بها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر في عام 2000 وبعد أن تم تعديل الدستور بتخفيض سن الترشح للانتخابات الرئاسية من 40 إلى 35 عاماً للمترشح ، حصل بشار الأسد على نسبة 97.6% من نسبة المقترعين، وفي عام 2002 وقبل الحرب على العراق بقليل حصل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على نسبة 100% في الاستفتاء على التجديد لفترة رئاسية جديدة له. أما الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وفي خمسة استفتاءات حصل على نسب أقلها يزيد عن 93%.أما الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة فقد حصل على 100% في انتخابات عام 2005. وفي أحدث استفتاء في مصر حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على نسبة 96.91%.

حقيقة أن هذه النسب للوهلة الأولى تترك انطباعاً بأن هؤلاء الرؤساء والمرشحين يتمتعون بشعبية هائلة بين شعوبهم، وأن هناك شبه إجماع على توليهم للرئاسة أو بقائهم على كرسي الحكم.

هذا صحيح إذا ما كانت هذه النسب حقيقية وتعكس واقع إرادة الشعب واختياره، ولكن التناقض بين الحصول على مثل هذه النسب وبين ما يحدث بمجرد أن تهتز الكراسي تحت أصحابها بفعل ثورة أو احتجاجات تؤدي إلى خلع هذا الرئيس فتأتي الدعوات بإعدامه، هذا إن ترك الأمر للقضاء ولم يقم الناس بتنفيذ الحكم بأيديهم.

وفي مجال مختلف كلياً تتكرر هذه النسب مرة أخرى ، معدلات الطلاب في المدارس، ومعدلات الثانوية العامة، والتي ( ينتحر ) فيها الطلاب للحصول على معدلات تقترب من العلامة الكاملة، وتنحصر المراتب العشر الأولى في الترتيب على الوطن في معدلين أو ثلاثة معدلات بفارق جزء من العشرة، وقد تعدى الأمر ذلك للحصول على العلامة الكاملة بالفعل 100% في الأردن والعراق العام الماضي 2018/2019، وهو أمر مثير للتساؤل . هل من الممكن فعلاً أن يحصل طالب على علامة كاملة في لغتين ( العربية والإنجليزية )، هل يكتب بمستوى كبار الأدباء باللغتين ؟؟

وإذا كان هناك طلاب بهذا المستوى من الإبداع والعبقرية، لماذا لا نسمع عنهم لاحقاً كمبدعين في مجالات تخصصاتهم، لا أنتقص من هؤلاء الطلاب ولا أشكك على الإطلاق في مستويات ذكائهم ، ولكنني فقط أتساءل عن مدى حقيقة هذه المعدلات .. وما الذي يمثله معدل الثانوية العامة فعلاً ؟؟ هل هو ذكاء الطالب ، أم قدرته على تخزين المعلومة، أم الحفظ والبصم ، أم قدرته على الإبداع والابتكار ؟ مسألة دلالة معدل الثانوية العامة هي مسألة مبهمة وغير منصفة بحق قدرات الطلاب الحقيقية وطريقة ومستوى تفكيرهم .. وحصر التنافس بين الطلبة على حفظ مجموعة من الكتب وإجابتهم على مجموعة من الأسئلة على ورقة ... ، ومنحهم معدلات يتم وفقها تحديد مجالات تخصصاتهم المستقبلية فيا له من تنافس ويا لها من طريقة لمعرفة الفروق بين الطلبة.

عندما تتوفر البيئة والإمكانيات المناسبة لتفجير الطاقات وإطلاق الإبداع، يسطع نجم المبدع حقاً، أن تجد ما يلامس ما بداخلك،، ويكتشف نقطة قوتك، ويحثك على المضي قدماً في إثبات قدرتك، عندها يكون الإبداع والتميز لا محالة .وهذا ما حدث للدكتورة والباحثة الفلسطينية ( ثبات الخطيب ) التي لمع اسمها في اكتشاف العلاج لمرض الزهايمر، وثبات الخطيب حصلت على معدل 89% في الثانوية العامة، ولم تكن من أصحاب ( 99%)، وكذلك الأمر بالنسبة للدكتور محمود يوسف سلامة الذي تألق في مجال علاج أمراض السرطان، وأكثرها خطورة ( الميلانوما )، وهو أيضا ليس من جماعة ( 99%)، فأين برز هؤلاء الطلاب العباقرة الذين لامسوا العلامة الكاملة تقريباً في الثانوية العامة ؟، هل هذه العلامات تعكس فعلاً مستوى الذكاء والقدرة على الإبداع والتميز، أم أن هذه المعدلات هي النتيجة المناسبة لنظام التعليم المتبع لدينا، نظام التلقين، وعدم الإبداع وتفعيل التفكير في العملية التعليمية، أي أن قياس مستوى الطالب يكون المادة الموجودة بين جلدتي الكتاب، تضييق الأفق وحصره في الإجابة على الأسئلة، ولا وجود لآليات اكتشاف ميول الطلاب في المجالات المختلفة، ومساعدتهم في تطوير هذه القدرات منذ سن مبكرة ...باتت هذه النسبة أرقاً بشكل أو بآخر وليست دليلاً قاطعاً على ما يجب أن تمثله بالفعل .

الرئيس الذي يحصل على 90% فأكثر، هذا يعني أنه لا وجود للمعارضة، ولا منافس له على أرض الواقع، وليس بحاجة للعمل الحقيقي من أجل الشعب ليتجنب إطاحة المعارضة به، وبالتالي يكون وجوده من المسلمات .

وذلك الطالب الذي يحصل على 99% وأعلى ومن ثم لا يتبع ذلك إثبات للوجود في أي مجال قام بالتخصص فيه، فإنه عملياً لم يكن كفؤاً للحصول على مثل هذا المعدل، كما أنه تمتع بمنحة لا يستحقها وأخذ تكريماً أيضاً لا يستحقه لأن العلامة التي حصل عليها أعتقد أنها غير حقيقية بصورة أو بأخرى . فكل ما يملكه حقيقة زيادة عن الطالب الذكي .. هو القدرة على البصم، دون تعدي ذلك إلى التفكير والتحليل والاستنباط ، وهي الأمور التي يحتاجها للنبوغ الفعلي والتميز الحقيقي . وهذا بالطبع لا ينطبق على كل من قارب معدله على العلامة الكاملة.

كم سيكون مدعاة للفخر أن تكون نسبة 99% فما فوق هي نسب تتحدث عن واقع ملموس، وتقيس بالفعل ما وضعت لقياسه،، وليست مثل ديتول الذي يقضي على 99.9% من الجراثيم .